Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin son halini görenler şaşıp kaldı!

Diyarbakır doğumlu Berdan Mardini, şarkılarıyla bir dönem Türk dinleyicisinin hafızasına kazınmıştı. 43 yaşındaki şarkıcının değişimi, görenleri şaşırttı. İşte Berdan Mardini'nin son hali:

Müzikten hiç kopmayan Berdan Mardini'nin sanat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

'Hazır mısın?' ve 'Senden Çocuğum Olsun' şarkılarıyla akıllarda yer edinen ünlü şarkıcı, değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Saçlarına aklar düşen Mardini, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.

Ünlü şarkıcının, Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini, 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Aslen Mardinli olan şarkıcı, memur bir babanın oğlu olduğu için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşadı. Liseden sonra bağlama kursuna giden Berdan Mardini, kurstaki bir arkadaşıyla akşam eğlencesine çıktığında türkü söylemeye başladı ve işletme sahibinin dikkatini çekti. Mardini'ye iş teklifi geldi ve şarkıcı, her akşam keşfedildiği barda sahne almaya başladı.

Kariyerinin başlarında daha çok Bakırköy'deki eğlence mekanlarında sahne alan şarkıcıya, Etiler'deki bir mekandan teklif geldi ve Mardini'ye 2000 yılında şöhret kapıları açıldı. Şarkıcı, kariyerine birçok şarkı sığdırdı.

Berdan Mardini'nin albümleri:

Dur Bari

Çek Tetiği

Hazır mısın?

Annem Kızıyor

Senden Çocuğum Olsun

Sen Var ya Sen

Aman Aman



