Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'ya olay gönderme!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe Göztepe maçının berabere sonuçlanmasının ardından Twitter hesabından, takımın teknik direktörüne olay göndermede bulundu. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan Uluğ'un paylaşımının altına birçok yorum geldi.

DERYA ULUĞ'DAN PEREİRA'YA OLAY GÖNDERME!

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Berabere sona eren maçta Göztepe golü 40. dakikada Adis Jahovic ile, Fenerbahçe ise 48. dakikada Serdar Dursun ile buldu. Maçın ardından Derya Uluğ'un, "Exten next Olmazın vücut bulmuş hali Pereira" paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi ve yorum aldı.

PEREİRA ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Karşılaştırmayı değerlendiren Pereira ilk yarıda kaliteli oyun sergilediklerini düşündüğünü ifade etti. İfadelerine, "Çok fazla pozisyon ürettik; skor adil değildi" diye devam eden Pereira değişikleri kendisinin yaptığını, sonuçta takımın hocasının kendisi olduğunu söyledi.

Göztepe karşılaşmasının ardından tüm gözler Pereira'daydı. Karşılaşmayı değerlendiren Pereira, " Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştı. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarıda kaliteli bir oyun oynadık. İlk yarının sonucu adil değildi. Rakibimizin attığı gol ofsayttı fakat yeni kural gereği hakemler pozisyon gereği sonuna kadar oynatmak durumunda kalıyor. Kural bu şekilde. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik. Maç içerisinde oyun kalitesi azaldı. Oyun çok durdu. Hakemler üzerinde de baskı vardı. Faul üstüne faul vardı. Sahada tartışmalar oldu. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdik. " dedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ

Oyuncu değişikliği konusuna ilişkin konuşan Pereira eksik gördüklerine müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek, "Değişiklik yaparken amacım savunma ve ofansta daha iyi olmak. Maç bir yerden sonra kumara döndü. Golü atabilirdik de, yiyebilirdik de. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. İlk yarıda savunmada gösterdikleri diriliği ikinci yarı gösteremediler. Ben de müdahale etmek durumunda kaldım. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. Amacımız buydu tabii ki. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler, istediklerini söylebilirler. Burada hoca benim. Değişikliklere ben karar veririm." diye konuştu.



