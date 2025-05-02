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Ünlü şarkıcı Jill Sobule evindeki yangında hayatını kaybetti! 66 yaşındaydı...

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Jill Sobule evindeki yangında hayatını kaybetti! 66 yaşındaydı...
Jale Uslu

1995 yılında çıkardığı ve Billboard Modern Rock listesinde ilk 20'ye giren “I Kissed a Girl” ile müzik tarihinde iz bırakan Amerikalı şarkıcı Jill Sobule, 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Menajeri John Porter, sanatçının Perşembe sabahı erken saatlerde Minnesota'nın Woodbury kentindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdiğini açıkladı. “Jill Sobule, doğa gibi güçlü bir insandı; insan hakları savunucusuydu ve müziği kültürümüzün bir parçası hâline gelmişti,” diyen Porter mesajında, “Onunla çalışmak çok keyifliydi. Bugün sadece bir müşterimi değil, bir arkadaşımı da kaybettim. Müziğinin, anısının ve mirasının yaşamaya ve başkalarına ilham vermeye devam etmesini umuyorum,” ifadelerini kullandı.

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1995 yapımı klasik komedi filmi Clueless'ta da şarkısı yer alan Sobule, o yıl I Kissed A Girl ile ABD Billboard Modern Rock Tracks'te 20 numaraya yükseldi ve bu şarkı, Billboard listelerinde o zamana kadarki en başarılı açıkça LGBTQ temalı şarkı oldu.

KATY PERRY'LE KAVGA ETMİŞTİ

Yaklaşık on yıl sonra, 2008'de aynı isimli hit şarkısını yayınladıktan sonra Katy Perry ile anlaşmazlığa düştü. Zamanla şöhreti azalsa da son yıllarda düzenli olarak yeni müzikler kaydetmeye ve yayınlamaya devam etti.

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Sanatçının, doğum yeri olan Colorado , Denver'daki Swallow Hill Müzik'in Tuft Tiyatrosu'nda cuma günü sahne alması planlanıyordu .

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Şarkıcı
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