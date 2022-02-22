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Ünlü şarkıcı Keke Wyatt 11'inci çocuğuna hamile

22.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı RB şarkıcısı Keke Wyatt, üçüncü eşinden 11'inci çocuğunu dünyaya getireceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı Keke Wyatt 11'inci çocuğuna hamile

Keke Wyatt, ailesini büyütmeye devam ediyor. 39 yaşındaki Amerikalı R&B şarkıcısı, 11'inci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

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Wyatt, Instagram'da bir çocuğunun eksik olduğu aile fotoğrafıyla birlikte "Eşim Zackariah David Darring ve ben, ailemize bir üyenin daha katılacağını duyurmaktan gururluyuz" paylaşımını yaptı.

Keke Wyatt ve Zackariah David Darring 2018'de evlendi. Keke Wyattdaha önce Rahmat Morton ve Michael Ford ile evlenmişti. Morton'dan 6, Ford'dan ise 3 çocuğu oldu.

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Wyatt, 2020'de son çocuğunu dünyaya getirdi. Şu anda beklediği bebek, 45 yaşındaki eşi Darring ile ikinci çocuğu olacak.

Wyatt, orijinali 1983'te çıkan Rene & Angela grubunun 'My First Love' şarkısına yapılan cover'ı, şarkıcı Avant ile birlikte seslendirmesiyle, çok genç yaşta ünlendi.
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Wyatt, 2017'de 'R&B Divas: Atlanta' adlı reality show programının kadrosundaydı.

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