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  4. Semicenk konserinde şaşırtan olay! Seyirciler tepki gösterdi... Ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi

Semicenk konserinde şaşırtan olay! Seyirciler tepki gösterdi... Ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 17:51
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Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şarkıcının konserinde seyirciler playback yapılmasına tepki gösterdi. Şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Semicenk sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Semicenk'in şarkıları genelde genç kesim tarafından dinleniyor.

Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
BİLETTE

O Ses Türkiye müzik yarışmasına katılarak adını duyuran Semicenk, yarışma sonrasında sahnelere hızlı bir geçiş yaptı.

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"BEN MÜZİĞE DÜN BAŞLAMADIM"

Şarkıcının konserinden yayınlanan bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Seyirciler şarkıcının konserinde playback yapılmasına tepki gösterdi. Şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

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Semicenk, konu üzerine yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Satın aldığın bilette öyle bilgi var mıydı? Orkestrayla gelecek, çalacak buraya geldiğinde buranın konseptini bilmen gerekir. Ben de emir eliyim anlayacağın ablacım bunu bana yapmayacaksın. Ben müziğe dün başlamadım. Elbetteki elimden geleni en iyisini bana sunulan şartlarda yapmaya çalışacağım."

Vitrin


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O Ses Türkiye Semicenk
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