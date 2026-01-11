Mynet Trend

Ünlü şarkıcıdan acı haber: Ölümünü rüyasında günler öncesinden görmüş!

Kolombiya’nın en çok dinlenen isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki şarkıcı Yeison Jimenez, Medellin’e giderken uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazadan günler önce bir programda uçak kazasıyla ilgili gördüğü rüyaları anlatan Jimenez’in sözleri, yaşanan facianın ardından yeniden gündeme geldi.

Çiğdem Sevinç

YouTube’da yaklaşık 3 milyon abonesi bulunan ve Kolombiya’nın en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Yeison Jimenez’ten acı haber geldi. Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin’e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen kazada, aralarında pop müziğin tanınan ismi Yeison Jimenez’in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Konser vermek için Medellin’e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülkede büyük üzüntü yarattı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Jimenez’in kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında anlattıkları ise yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı, programda uçak kazalarıyla ilgili defalarca rüya gördüğünü söylemişti.

“ÖLDÜĞÜMÜZÜ VE HABERLERDE YER ALDIĞIMIZI GÖRDÜM”

Yaşadığı tedirginliği dile getiren Jimenez, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Pilot bana ‘Patron, iyi ki bunu söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti’ dedi. Rüyalarımdan birinde öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm.”

