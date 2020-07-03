Ünlü şef Antakya'nın meşhur kaytaz böreğinin püf noktalarını açıkladı! İşte o tarif...

İlk görüşte lahmacunu andıran böreğin tadını anlatmak için kelimeler çoğu zaman yetersiz kalır. Aşına olduğunuz, aynı zamanda benzersiz bir lezzet hissedeceğiniz kaytaz böreğinin yapımı sizi endişelendirmesin. Meşakkatli görüşünün altında binbir lezzet barındıran börek lezzetiyle aile fertlerinizin ve misafirlerinizin size hayran olmasını sağlayacak. Sabah kahvaltıda, 5 çayının yanında ya da akşam yemeklerinde tüketebileceğiniz bu börek tarifi bütün uğraşlarınıza değecek!

Hatay coğrafi konumu nedeniyle komşu ülkelerden de esinlenen oldukça farklı bir yemek mozaiğine sahiptir. Hatay yemeklerinde baharat, acı ve ekşi dokunuşlar ön plana çıkar. Tek bir lokmasında bile bütün tat alma duyunuzu harekete geçirecek Hatay'ın yöresel yemeklerinden birini sizlere tanıtacağız: Kaytaz böreği ...

KAYTAZ BÖREĞİNİN YAPIMI

Şeker ve yaş mayayı sütün içerisinde iyice eriyene kadar karıştırın. Ardından karıştırma kabının içerisine unu dökün ve içerisine havuz açın. Havuza yavaş yavaş mayalı ve şekerli sütü ekleyin. Kabın kenarların içeriye doğru unu alarak hamurun kıvama gelmesin sağlayın.

Hamur homojen bir kıvam aldıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Tezgahın üzerini unlayarak hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde karıştırma kabına geri alın ve mayalanması için üzerini streç filmle hava almayacak bir şekilde kapatın.

İç harcı hazırlamak için soğanları ince ince doğrayın. Çiğden kıymanın içerisine katın ve iç harçta kullanılacak diğer malzemeleri de ekleyin. Malzemelerin birbirine geçmesi için iyice yoğurun.

Tereyağını bir tavada eritin. Mayalanan hamurdan eşit bezeler ayırın.

Tezgaha bir miktar tereyağ dökerek bezeyi üzerine koyun. Bezenin üzerine tekrardan yağlayın ve açmaya başlayın.

İncelttiğiniz hamuru rulo yapın ve gül böreği mantığında dolayın. Boşta kalan ucu hamurun altına sıkıştırın. Elde ettiğiniz çanak görüntüsünün tam ortasına kıymalı harcı koyun ve elinizle bastırın.

Bütün bezelere aynı işlemi yaptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin ve 25-30 dakika boyunca pişmeye bırakın. Şimdiden ellerinize sağlık ve afiyet olsun!



