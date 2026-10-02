Ünlü şef pürüzsüz patates püresi sırrını açıkladı, meğer tek kaşık yetiyormuş

MasterChef programıyla tanınan şef Damián Betular, annesinden öğrendiği patates püresinin püf noktasını paylaştı.

Betular'ın yöntemine göre hazırlanan pürenin daha havadar ve yumuşak olması için içerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ekleniyor.

Ancak burada önemli bir detay var. Kabartma tozunun patatesler haşlanırken değil, hazırlığın sonunda ve püre henüz sıcakken eklenmesi gerekiyor.

Şef, patatesin sıcaklığının kabartma tozunun etkisini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle pürenin daha hafif ve köpüksü bir kıvama geldiğini söylüyor.

Betular, bu kıvamı "patates bulutu" olarak tanımlıyor.

ÜNLÜ ŞEFİN PATATES PÜRESİ TARİFİ

Betular'ın tarifinde önce bir tencereye su ve tuz konularak kaynatılıyor. Su kaynadıktan sonra patatesler içerisine ekleniyor.

Başka bir tencerede ise süt, tereyağı, tuz, karabiber ve muskat ısıtılıyor.

Patatesler iyice haşlandıktan sonra eziliyor. Ardından pürenin daha iyi karışması için çırpıcı kullanılıyor.

Pürenin en önemli aşaması ise burada başlıyor. Püre henüz sıcakken içerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ekleniyor ve iyice karıştırılıyor.

BLENDER KULLANMAYIN

Şefin tarifindeki bir diğer önemli detay ise blender kullanmamak.

Betular, patatesin blenderdan geçirilmesinin içerisindeki nişastayı fazla aktive edebileceğini ve bunun sonucunda pürenin yapışkan, sakızımsı bir kıvam alabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle daha iyi bir sonuç için patateslerin ezici veya çatal yardımıyla ezilmesi, son aşamada ise çırpıcıyla karıştırılması öneriliyor.

Böylece sofraların klasik lezzeti patates püresi, daha hafif ve pürüzsüz bir kıvamla hazırlanabiliyor.