Ünlü şeflerin sevgilisi, Sicilya'nın damak çatlatan meşhur arancini tarifi!

Arancini, İtalya'nın renkli adası Sicilya'nın lezzetli bir atıştırmalığı olarak bilinir. Adanın her tarafında hazırlanır ve genel olarak Sicilya'da atıştırmalık veya sokak lezzeti olarak servis edilir. Ana maddesi pirinç olan bu lezzet genellikle bezelye, parmesan ve mozzarella peyniri ile doldurulur. Yapımında çeşitli sosların tercih edildiği arancini, malzemeler doldurulduktan sonra ekmek kırıntılarıyla kaplanır ve kızartılır. Böylece piştiğinde küçük portakalları andırır. Şimdi gelin, bu peynir dolgulu pirinç toplarının nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

İTALYAN USULÜ ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

Arancini yapımında kullanılan malzemeler kişinin damak zevkine göre değişebiliyor. Fakat siz, aşağıda sizlerle paylaştığımız malzemeler ile İtalyan usulü pirinç topları yapabilirsiniz. İşte arancini yapımında kullanılan ana malzemeler: