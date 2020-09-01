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Ünlü şeflerin sevgilisi, Sicilya'nın damak çatlatan meşhur arancini tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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İtalyan mutfağının müthiş lezzetlerle dolu olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Genellikle makarna ve pizza ile meşhur olsa da, tabii ki de bunlarla sınırlı değil. Birbirinden farklı lezzetlere ev sahipliği yapan İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden bir diğeri olan aranciniyi daha önce duydunuz mu? Gelin beraber, bu lezzetin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına yakından bakalım.

Ünlü şeflerin sevgilisi, Sicilya'nın damak çatlatan meşhur arancini tarifi!

Arancini, İtalya'nın renkli adası Sicilya'nın lezzetli bir atıştırmalığı olarak bilinir. Adanın her tarafında hazırlanır ve genel olarak Sicilya'da atıştırmalık veya sokak lezzeti olarak servis edilir. Ana maddesi pirinç olan bu lezzet genellikle bezelye, parmesan ve mozzarella peyniri ile doldurulur. Yapımında çeşitli sosların tercih edildiği arancini, malzemeler doldurulduktan sonra ekmek kırıntılarıyla kaplanır ve kızartılır. Böylece piştiğinde küçük portakalları andırır. Şimdi gelin, bu peynir dolgulu pirinç toplarının nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

İTALYAN USULÜ ARANCİNİ NASIL YAPILIR?

Arancini yapımında kullanılan malzemeler kişinin damak zevkine göre değişebiliyor. Fakat siz, aşağıda sizlerle paylaştığımız malzemeler ile İtalyan usulü pirinç topları yapabilirsiniz. İşte arancini yapımında kullanılan ana malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 su bardağı risotto pirinç

  • 2.5 su bardağı kaynar tavuk suyu

  • Yarım fincan bezelye

  • 1 tutam tuz ve karabiber

  • 2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 su bardağı ekmek kırıntısı

  • 2 adet yumurta

  • 2 çorba kaşığı süt

  • 1 su bardağı un

  • 100 gram mozzarella peyniri

  • Kızartmak için sıvı yağ

    • ARANCİNİ TARİFİ

    İtalyan içli köftesi diyebileceğimiz arancininin yapım aşamaları şu şekilde:

    • Zeytinyağını derin bir tencerede, orta ateşte ısıtın.

    • Soğan ve sarımsağı ekleyip soğan yumuşayana (kızarmaması gerekiyor) kadar karıştırarak pişirin.

    • Pirinci ekleyin ve 2 dakika karıştırarak pişirin.

    • Ardından sıcak tavuk suyunun az bir miktarını karışıma ekleyin, karıştırın ve daha fazlasını eklemeden önce pirinçler suyu çekene kadar pişirmeye devam edin.

    • Su çekildikten sonra tavuk suyunun kalanını da ekleyin ve pirinç tüm suyu çektiğinde bezelyeyi ekleyin.

    • Karışımı tuz ve karabiberle tatlandırın ve ateşten alın.

    • Üzerine parmesan rendesini ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız risottoyu bir kaseye aktarın ve soğumaya bırakın.

    • 1 çırpılmış yumurtayı risottoyla karıştırın.

    • Küçük bir kapta kalan yumurtayı ve sütü bir çatalla çırpın.

    • Risottodan 2 yemek kaşığı alıp bir top haline getirin. Bir parça mozzarella peynirini merkeze bastırın ve etrafına sarmak için yuvarlayın.

  • Dışını hafifçe un ile kaplayın ve süt karışımına daldırın.

  • Ardından pirinç topunu ekmek kırıntıları içinde yuvarlayın.

  • Topları kızartmak için sıvı yağı fritözde veya büyük derin tavada iyice kızdırın. Topları, gerektiği kadar çevirerek her tarafı altın rengini alana kadar küçük gruplar halinde kızartın.

  • Toplar kızardıkça fazla yağı çekmesi için kağıt havlunun üzerine koyabilirsiniz. Kızarttığınız arancinileri soğumaması için düşük derecede çalışan fırında tutabilirsiniz.

    • Artık lezzetli arancini toplarınız hazır, afiyet olsun!

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