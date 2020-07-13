Ünlü şeften yaz meyveleriyle yapılan 3 reçel tarifi! İşin püf noktasını açıkladı...

Reçel yaparken kullandığımız ana maddeler, toz şeker, su ve limon suyudur. Önce bunları kısık ateşte şurup haline gelene kadar pişiririz, sonrasında da meyveleri ekleriz. Ancak, elma, armut ve ayva gibi sert meyvelerden reçel yapacaksak, tüm malzemeleri birlikte pişiririz. Yumuşak meyveler çabuk dağılabileceği için onları şurup piştikten sonra eklememiz daha doğru olur. Ayrıca pişerken oluşan köpükleri de alırsak reçelimizin şekerlenmesini önleriz.

Gelelim reçel tariflerine!

ÇİLEK REÇELİ

Lezzeti ve kokusu ile kalbimizi fetheden çilek tam bir antioksidan deposudur. Baharın bitimini ve yazın başladığını müjdeleyen bu meyve, vücudumuzun toksinlerden arınmasını sağladığı gibi strese ve uykusuzluğa karşı da etkilidir.

Malzemeler

1 kg minik ve kokulu çilek

1 kg toz şeker

1/2 limon suyu

Yapılışı

Saplarını kestiğiniz çilekleri bir kaba alın ve üzerine toz şekeri dökün. 1 gece buzdolabında bekletin. Böylece çilek, özünü salmış olur. Ertesi gün kapta beklettiğiniz çileği bir tencereye alın ve 35-40 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra yarım limonun suyunu da ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın. Artık reçeliniz kavonozlara girmeye hazır! Soğumadan kavanozların kapaklarını kapatmayın.