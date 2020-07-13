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Ünlü şeften yaz meyveleriyle yapılan 3 reçel tarifi! İşin püf noktasını açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yazın gelmesi ile birlikte kahvaltı sofralarımız daha da renklendi. Sabahlarımızın vazgeçilmezlerinden olan, taptaze ve rengarenk yaz meyveleriyle yapılan reçellerin tadına doyum olmuyor. Birbirinden lezzetli, 3 farklı reçel tarifi ile karşınızdayız! Siz de yapmış olduğunuz reçellerin tariflerini yorumlarınızda paylaşırsanız mutlu oluruz.

Ünlü şeften yaz meyveleriyle yapılan 3 reçel tarifi! İşin püf noktasını açıkladı...

İçindekiler

  • ÇİLEK REÇELİ
  • VİŞNE REÇELİ
  • İNCİR REÇELİ

Reçel yaparken kullandığımız ana maddeler, toz şeker, su ve limon suyudur. Önce bunları kısık ateşte şurup haline gelene kadar pişiririz, sonrasında da meyveleri ekleriz. Ancak, elma, armut ve ayva gibi sert meyvelerden reçel yapacaksak, tüm malzemeleri birlikte pişiririz. Yumuşak meyveler çabuk dağılabileceği için onları şurup piştikten sonra eklememiz daha doğru olur. Ayrıca pişerken oluşan köpükleri de alırsak reçelimizin şekerlenmesini önleriz.

Gelelim reçel tariflerine!

ÇİLEK REÇELİ

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Lezzeti ve kokusu ile kalbimizi fetheden çilek tam bir antioksidan deposudur. Baharın bitimini ve yazın başladığını müjdeleyen bu meyve, vücudumuzun toksinlerden arınmasını sağladığı gibi strese ve uykusuzluğa karşı da etkilidir.

Malzemeler

  • 1 kg minik ve kokulu çilek
  • 1 kg toz şeker
  • 1/2 limon suyu

Yapılışı

Saplarını kestiğiniz çilekleri bir kaba alın ve üzerine toz şekeri dökün. 1 gece buzdolabında bekletin. Böylece çilek, özünü salmış olur. Ertesi gün kapta beklettiğiniz çileği bir tencereye alın ve 35-40 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra yarım limonun suyunu da ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın. Artık reçeliniz kavonozlara girmeye hazır! Soğumadan kavanozların kapaklarını kapatmayın.

VİŞNE REÇELİ

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Vişne, görünümü sebebiyle kirazla çok karıştırılır. Aslında rengi kiraza göre bordoya çalan bir kırmızıdır ve tadı ekşidir. Kızarmış ekmek, tereyağ ve reçel denince akla ilk gelen reçellerdendir. Tanesiz olduğu gibi taneli de pişirebilirsiniz. Sadece taneli pişirdiğinizde suyunu çok salmaz ve pişirirken biraz su eklemeniz gerekir.

Malzemeler

  • 1 kg vişne
  • 1.5 kg şeker (çok tatlı olmasın ve hafif bir mayhoşluk isterseniz 1 kg koyabilirsiniz)
  • 1/4 limon suyu

Yapılışı

Çekirdek ve saplarını ayıkladığınız vişnelerin üzerine toz şekeri döküp aynı çilekteki gibi 1 gece bekletiyoruz. Bu süre geçtikten sonra suyunu salan vişneyi tencereye alıyoruz ve kısık ateşte 35-40 dakika pişiriyoruz. Ateşten indirmeye 3-5 dakika kala limon suyunu da ekliyorsunuz. Mis gibi vişne reçeli yaptınız. Kavanozlara koyup tadını çıkarın!

İNCİR REÇELİ

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Taze taze mis gibi incirden yapılan reçeller efsane olur!

Malzemeler

1 kg incir
1 kg toz şeker
1/2 limon suyu
4-5 adet karanfil
4.5 bardak su

Yapılışı

Önce incirleri 20 dakika haşlayın. Sonrasında bir süzgece alın ve hafifçe sıkın ki, çıkan acı suyu reçelin tadını bozmasın. Toz şekeri, suyu, karanfili bir tencereye alın ve kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Sonra incirleri de bu karışıma ekleyin ve 25 dakika kadar pişirin. Ateşten almaya yakın limon suyunu da ekleyin, 5 dakika daha kaynatın. Ellerinize sağlık!

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