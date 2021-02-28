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Ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

28.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Atlas sinemasının açılışı için Antalya'dan İstanbul'a gelen dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

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Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

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İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.
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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii,
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