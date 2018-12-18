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Ünlü sinema oyuncuları 'balık aşkına' soyundu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) 2019 yılı için denizlerdeki avlanma kotalarını belirlemek üzere Brüksel'de bir araya gelirken denizlerdeki aşırı avlanmaya dikkat çeken sivil toplum kuruluşları kampanyalarını yoğunlaştırdı.

Fishlove (Balık aşkı) isimli küresel hareket kapsamında kıyafetlerini çıkarıp balıklara sarılarak fotoğraf çektiren ünlülerin pozları Avrupa kıtasını çevreleyen denizlerdeki aşırı avlanmaya karşı kamuoyunda duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.

Ünlü sinema oyuncuları 'balık aşkına' soyundu

Aşırı avlanma balık neslini yok ediyor

Aşırı avlanma balık neslini yok ediyor
Fishlove 2009 yılında İngiltere'nin Brighton kentindeki bir Japon restoranı işletmecisi olan Nicholas Röhl ve oyuncu Greta Sccacchi tarafından başlatıldı.
Sürdürülemez avlanma tekniklerinin denizlerdeki ekosistemi tehlikeye attığına dikkat çekmek amacıyla başlattıkları fotoğraf çekimleri her yıl bu konuda AB üzerinde baskı kurmak için yürütülen kampanyalarda kullanılıyor.
2018 koleksiyonu için Kopenhag, Londra ve Los Angeles'ta gerçekleştirilen çıplak fotoğraf çekimlerinde aralarında Sean Penn, Clark Gregg, Jai Courtney, Elizabeth McGovern, Cressida Bonas ve Paris Jackson bulunduğu birçok ünlü nesli tükenmekte olan deniz canlılarıyla poz verdi.
Ünlülerin fotoğraflarını "aşırı avlanmaya son" kampanyasında kullanan Our Fish (Bizim Balıklarımız) isimli sivil toplum girişimi AB'nin 2020 yılında denizlerde aşırı avlanmaya son verme taahhüdünü tutması için çaba sarfediyor.
Ünlülerin bu taahhüdün takibinde olduğunu belirten Our Fish Program Yöneticisi Rebecca Hubbard okyanusların uzun soluklu sağlığının, balık stokunun ve kıyılarda yaşanan halkların geleceğini güvence altına almak için AB hükümetlerinin şimdi harekete geçerek cesur kararlar alması gerektiğini vurguluyor.
Our Fish, AB çapında başlattıkları imza kampanyası ile daha geniş kitlelerin kampanyada söz sahibi olmasını istiyor.
Kampanyayı yürüten sivil toplum hareketleri AB hükümetlerinin her yıl sürdürülemez avlanma teknikleriyle balıkçılık yapan firmalarına avlanma kotası verdikleri için eleştiriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
çevre kirliliği avlanma kotası Fishlove Balık aşkı deniz kirliliği sivil toplum kuruluşu

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