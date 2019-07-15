Ünlü sirk Cirque du Soleil'in mobil uygulamasında güvenlik açığı ortaya çıktı

Ünlü sirkin ‘Toruk – The First Flight’ isimli son gösterisi için özel bir mobil uygulama hazırlandı ve bu mobil uygulama sayesinde cihazlar yoluyla oluşturulan görsel ve işitsel efektlerle seyirciler, gösterinin bir parçası haline getirilmeye çalışıldı.

Ancak siber güvenlik kuruluşu ESET’e göre, Toruk uygulaması, güvenlik düşünülerek tasarlanmamış. Uygulamayı mercek altına alan ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre “gösteri sırasında ağa bağlı olan herkes Cirque du Soleil operatörleri ile aynı yönetici olanaklarına sahipti” tespitini yaptı.

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Lukas Stefanko, tespitlerini şöyle sürdürdü: ”Uygulama çalışırken bir yerel port açılır ve böylece uzaktan ses ayarlarını değiştirme, Bluetooth açıksa yakındaki Bluetooth cihazlarını bulma, animasyon görüntüleme, cihazdaki Facebook "Like" butonunun pozisyonunu belirleme ve uygulamanın erişebildiği paylaşım ayarlarına ulaşma mümkün hale gelir. Sorun şu ki, uygulamanın kimlik doğrulama protokolü bulunmuyor. Bir düşman, ağı tarayabilir, tanımlanan bağlantı noktası açık olan cihazların IP adreslerini alabilir ve uygulamayı çalıştıran tüm cihazlara komutlar gönderebilir.”