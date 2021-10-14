Ünlü sosyal medya fenomeni Çocuklar Duymasın dizisinde oynamış! Bakın hangi YouTuber!

YouTube'da 1 milyonu aşkın abonesi bulunan fenomen Halil Söyletmez, 2019 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde oynamış...

Halil Söyletmez, eğlenceli videolarıyla yalnızca vatandaşın değil, yapımcıların da ilgisini çekmeyi başararak Birol Güven’in davetiyle Çocuklar Duymasın dizisine konuk olmuştu.

Dizide kendi ismiyle yer alan Söyletmez, Haluk ve Meltem’in evinde yaptığı şakalarla seyirciyi kırıp geçirmişti.

HALİL SÖYLETMEZ KİMDİR?

Halil Söyletmez, 19 Mart 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2013 yılında Vine üzerinden çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyurdu. 2019 yılında Çocuklar Duymasın'a konuk oyuncu olarak katıldı.

Halil Söyletmez, 28 Nisan 2019 yılında Şeyma Eke ile dünyaevine girdi. Çiftin, 2020 yılında Arya adında bir kız çocukları oldu.

YouTube 1 milyonu aşkın abonesi bulunan Halil Söyletmez, paylaştığı eğlenceli içeriklerle yoğun ilgi görüyor.



