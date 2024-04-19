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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yeni klibi çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Annenin gözyaşlarına..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 15:50
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Son dönemlerde yeni imajıyla gündeme gelen Kerimcan Durmaz bu kez çektiği kliple gündeme geldi. ski halinden eser kalmadığını söyleyebiliriz. Sosyal medyaya damgasını vuran ünlü fenomen bu sefer de 'Nerdesin' parçasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yeni klibi çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Annenin gözyaşlarına..."

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Durmaz'ın geri dönüşü efsane oldu. Yeniden eskisi gibi paylaşımlar yapmaya başlayan Durmaz, yakın arkadaşı Samet Liçina'yla beraber şehir şehir gezip vloglar çekiyor.

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Yeni şarkı ve klip heyecanı içinde olduğunu açıklayan fenomen çekimlerden de kareler paylaşmıştı.

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"NERDESİN YAYINDA"

Durmaz, "Nerdesin yayında" notu ile yeni tarzı ve parçasından kesit yayınladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Fenomene, "Şarkı olay", "Annenin gözyaşlarına değdi, süper olmuş", "Yansın", "Tarzı çok iyi" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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