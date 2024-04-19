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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Yılmaz Morgül'ü ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 09:10
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Gündemdeki konuları oldukça yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar yaptığı taklit videolarıyla da çok konuşuluyor. Gökabakar, bu kez Mert Demir'in şarkısını seslendiren Yılmaz Morgül'ü ti'ye aldığı bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu.

Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Ünlü komedyen son zamanlarda hemen hemen her konuyla ilgili fikrini belirtiyor, sık sık da diğer ünlü isimlerle polemiğe giriyor.

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Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirmiş, kendini parçaladığı anlar sosyal medyada olay olmuştu.

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"ŞAHAN MORGÜL"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da Morgül'ü ti'ye aldı. Gökbakar, Instagram hesabından efekt ile paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımına, "Şahan Morgül", "Zeki komedyenlerin hastasıyız", "Yılmaz Morgül'de güzel söylemiş ama" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Şahan Gökbakar sosyal medya
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