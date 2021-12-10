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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdı

10.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerden arkadaşlarıyla balıkçıya giden Mehmet Ali Erbil, hayranı olduğunu söyleyen Amerikalı Şasa'nın sözlü saldırısına uğradı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan Mehmet Ali Erbil’i çok sevdiğini onu dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyleyen Amerikalı vatandaş, aşırı alkolün de etkisiyle Mehmet Ali Erbil’e küfürler savurarak sandalye ile saldırdı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdı

Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, önce kendisinin hayranı olduğunu söyleyen yabancı uyruklu bir vatandaş, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri sayesinde dayak yemekten kurtulan Erbil'e saldıran kişinin Hollanda vatandaşı olduğu açıkladı.

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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.

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Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.

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Genç adam, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.
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Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.

POLİS ÇAĞIRIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekan güvenliğinin duruma müdahalesi sonrası ne olduğunu anlamayan Erbil, polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi oldu. Kameralarda, Şasa'nın mekana geldiği 34 P.. plakalı araç tespit edildi. Plakanın sahibinin olayla ilgisi olmadığı, Şasa isimli şahsın ise Hollandalı olduğu belirlendi. Şahsın ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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