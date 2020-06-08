Ünlü spiker Diletta Leotta'nın evine hırsız girdi

Sadece İtalya'da değil, tüm dünya çapında tanınırlığı olan spiker Diletta Leotta'nın, dün gece geç saatlerde evine hırsız girdi. 8. kattaki eve pencereden giren hırsızın, Diletta'nın pahalı saatini ve 150 bin Euro değerinde takı ve bir miktar parasını çalarak evden elini kolunu sallayarak çıktığı rapor edildi.

Hırsızların, 28 yaşındaki güzel sunucunun 8. kattaki evine camdan nasıl girildiğini araştıran İtalyan polisi, henüz kimliklerini belirleyemedi. Servet değerindeki eşyaları çalınan başarılı spiker, çok üzüldüğünü belirterek psikolojisinin bozuk olduğunu ifade etti.

Hırsızların güzel sunucunun Corso Como'da 8. katta bulunan evine girdiği ve yaklaşık olarak 150 bin Euro nakit para, mücevherler, değerli saatler ve yüzükleri alarak kaçtıkları belirtildi. İtalyan polisinin, hırsızı bulmak için operasyonları hızlandırıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Serie A'nın başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Diletta, elinde futbol topuyla verdiği pozu "Çocuklar topu gördüklerinde gülümsemeye başlarlar. Serie A yeniden hoş geldin" notuyla paylaşmıştı.