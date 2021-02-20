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Nazlı Canyurt, beIN Sports'taki görevinden istifa etti

20.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Nazlı Canyurt, beIN Sports'taki görevinden istifa etti

Geçtiğimiz aylarda Sergen Yalçın hakkında söyledikleriyle gündem olan ve sonrasında özür dileyen spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'taki görevinden istifa etti. Ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapan Canyurt, bu kararı daha önce aldığını ancak yeni gerçekleştirebildiğini söyledi.

Instagram hesabından "Sevgilerimle" notuyla uzun bir açıklama metni yayınlanan başarılı spor spikeri Nazlı Canyurt'a spor camiasından ve sevenlerinden destek yorumları yağdı.

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"ERKEK EGEMEN SEKTÖRDE PRESTİJLİ PROGRAMLARA İMZA ATTIM"

Uzun bir açıklama metni yayınlayan Canyurt, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl önce sunuculuğunun başında; heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerde, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim. Şimdi biraz daha ertele dediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi."

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SERGEN YALÇIN'LA İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
sen doğruları söyle yeterli fatıh terımı herkes biliyor
Seni izlemek güzeldi Nazlı...
burası Beşiktaş burada kartal yaşar

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