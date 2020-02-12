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Ünlü sporcuların özel antrenörü Devrim Akarsu

FUTBOL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

Ünlü sporcuların özel antrenörü Devrim Akarsu

Sakatlıklardan ya da form eksikliğinden kaynaklanan performans düşüklüğü nedeniyle futbolcuların çözüm aradığı Devrim Akarsu birçok ismin yeniden başarı yakalamasında önemli rol oynadı.

Devrim Akarsu dünyaca ünlü Portekizli futbolcular Cristiano Ronaldo ve Luis Nani ile bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelerek Süper Lig'den tanıdığımız Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Roman Neustadter, Michael Frey, Olcay Şahan ve daha birçok sporcunun fitness eğitmenliğini üstlendi. Maltepe'de bulunan MACFit içinde Kingzoffight adlı spor salonunu işleten ünlülerin antrenörü Akarsu şu an isminin açıklanmasını istemeyen birçok futbolcuya ekstra çalışmalar yaptırıp onların yeniden form tutması ve formalarına kavuşması için çabalıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Akarsu cristiano ronaldo luis nani Garry Rodrigues Michal Kadlec

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