Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

Kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettiren ünlü sunucu Buket Aydın, spor pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde mum ışığında poz veren Buket Aydın'a, çok sayıda övgü dolu yorum gelmişti.

Uzun yıllar Demirören Medya'da çalışan Buket Aydın, 2021 yılında Haber Global ile anlaştı. Şimdilerde Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programını sunan ünlü sunucu, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında sessiz sedasız boşanan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı.

Yaklaşık 1 yıl birlikte olan ünlü çifti, ihanet ayırdı. Emir Sarıgül, Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattı.

İhanete uğradığını belirten Buket Aydın, Emir Sarıgül defterini sonsuza dek kapattığını söylese de, aylar sonra Emir sarıgül'ün teknesine binerken görüntülenmişti.



