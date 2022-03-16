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Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

16.03.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem CNN Türk ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve şimdilerde Haber Global'de sunuculuk yapan Buket Aydın, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Buket Aydın, Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaştı.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

Kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettiren ünlü sunucu Buket Aydın, spor pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

Geçtiğimiz günlerde mum ışığında poz veren Buket Aydın'a, çok sayıda övgü dolu yorum gelmişti.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

Uzun yıllar Demirören Medya'da çalışan Buket Aydın, 2021 yılında Haber Global ile anlaştı. Şimdilerde Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programını sunan ünlü sunucu, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

2013 yılında evlendiği Erce Baykal'dan 2020 yılında sessiz sedasız boşanan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

Yaklaşık 1 yıl birlikte olan ünlü çifti, ihanet ayırdı. Emir Sarıgül, Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattı.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi

İhanete uğradığını belirten Buket Aydın, Emir Sarıgül defterini sonsuza dek kapattığını söylese de, aylar sonra Emir sarıgül'ün teknesine binerken görüntülenmişti.

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaştı! Fiziğini gözler önüne serdi


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Buket Aydın
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