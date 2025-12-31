Mynet Trend

Ünlü sunucu kırmızı bikinisiyle buz gibi gölde yüzdü!

Ünlü sunucu Danni Menzies, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Noel tatilinde kırmızı bikinisi ve Noel şapkasıyla buz gibi İskoç gölünde yüzen Menzies, paylaşımıyla dikkat çekti.

Çiğdem Sevinç

“A Place in the Sun” programıyla tanınan İskoç televizyon yıldızı Danni Menzies, Noel tatilinde yaptığı cesur paylaşımla gündem oldu. Soğuk havaya aldırmayan ünlü isim, Boxing Day’de kırmızı bikinisini giyerek buz gibi bir İskoç gölünde yüzdü.

Ünlü sunucu kırmızı bikinisiyle buz gibi gölde yüzdü! 1

CESUR BULUNDU

Noel ruhunu da ihmal etmeyen Menzies, yüzüşü sırasında Noel Baba şapkası takarak kameralara poz verdi. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları “Bu soğukta asla giremezdim” ve “Gerçekten çok cesur” yorumlarıyla ünlü sunucuyu tebrik etti.

Ünlü sunucu kırmızı bikinisiyle buz gibi gölde yüzdü! 2

