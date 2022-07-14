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Ünlü sunucu Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

14.07.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır ekranlarda olan ve 'sabah programı' denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Zuhal Topal tatil molası verdi. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Topal, mayosuyla yatarak paylaşım yaptı.

Ünlü sunucu Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Oyunculuk kariyerinin ardından sunuculuk kariyerinde de başarılı olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Topal'dan tatil kareleri gelmeye devam ediyor.

YATARAK PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın Instagram'sa 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Tatiline devam eden başarılı sunucu mayosuyla yatarak paylaşım yaptı.

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Zuhal Topal, Koray Saygıner ile 2008'de hayatını birleştirdi.

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

İkilinin mutlu evliliği devam ediyor.

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Lina Saygıner adında bir kız çocuğu annesi Topal, ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

İşte Zuhal Topal'ın Instagram pozları...

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

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Zuhal Topal
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