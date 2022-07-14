Ünlü sunucu Zuhal Topal mayosuyla yatarak paylaşım yaptı!

Oyunculuk kariyerinin ardından sunuculuk kariyerinde de başarılı olan Zuhal Topal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Topal'dan tatil kareleri gelmeye devam ediyor.

YATARAK PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın Instagram'sa 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Tatiline devam eden başarılı sunucu mayosuyla yatarak paylaşım yaptı.

Zuhal Topal, Koray Saygıner ile 2008'de hayatını birleştirdi.

İkilinin mutlu evliliği devam ediyor.

Lina Saygıner adında bir kız çocuğu annesi Topal, ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Zuhal Topal'ın Instagram pozları...





