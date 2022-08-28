Ünlü TikTok fenomeni Ceren Yaldız'dan hodri meydan: "Adalet yerini bulacaktır"

Ünlü TikTok fenomeni Ceren Yaldız birkaç gün önce takipçilerini şaşırtan bir açıklamada bulunarak hemile olduğunu duyurmuştu. Paylaşımına "3 kişilik ilk aile fotoğrafımız" notunu düşen ünlü fenomenin sözleri çok konuşulmuş, konuya ilişkin video da YouTube trendlerde yerini almıştı. Bu çok konuşulan açıklaması sonrası Ceren Yaldız'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü TikTok fenomeni Ceren Yaldız hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Ceren Yaldız, Instagram hesabında avukatının basın açıklamasını yayımladı.

İşte o açıklama:

"Müvekkilim Ceren Yaldız sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan bir insandır.

Müvekkilime ait "İnstagram" hesabını 1.7 Milyon kişi ayrıca "Tik Tok" hesabını 9.4 milyon kişi takip etmektedir. Müvekkilim kendisini seven takipçileri için eğlenceli içerikler üreten ve bu

yolla geçimini sağlayan birisidir. Ayrıca müvekkilim Ceren Yaldız kısa bir süre önce evlilik kararı almış ve yakın zamanda anne olacağını öğrenmiş genç bir kadındır.

Müvekkilim Ceren Yaldız'ın bir içerik üreticisi olması sebebiyle ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunan bir insandır lakin ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan asılsız suç isnadına yönelik saldırılara maruz kalmaktadır. Müvekkilimin aleyhinde sosyal medya platformları üzerinden sistematik bir şekilde aslı olmayan paylaşım ve iddialarda bulunarak karalama kampanyası yürüten şüpheliler hakkında kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildirmek isterim.

Müvekkilim Ceren Yaldız'a yönelik olarak farklı şekillerde suç isnadında bulunan ve bunu hiçbir somut delile dayandırmadan karalama kampanyası yürüten şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Uzun yıllardır ülke gündemini meşgul eden kadına hakları, kişilik haklarının korunması ve ifade özgürlüğü gibi konularda her zaman duyarlı olmuş ve farkındalık yaratmak üzerine çalışmalar yapmış müvekkilim Ceren Yaldız, maruz kaldığı bu haksız saldırılara sadece hukuki sınırlar içerisinde cevabını vererek hukukun üstünlüğüne olan inancına göre hareket edecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

"HAKKIMDA ASILSIZ KONUŞANLAR İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

İrem Yaldız söz konusu paylaşıma "Sizler sanıyorsunuz ki klavyenin arkasında durup her şeyi yazıp söyleyebilirim. Hakkımda asılsız konuşan tüm influencer ve sosyal medya kullanıcılarına suç duyurusunda bulundum. Adalet yerini bulacaktır." notunu düştü.



