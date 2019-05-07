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Ünlü transatlantik 3 yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 07.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası, 3 yıl aradan sonra Koningsdam isimli dev transatlantiği yeniden ağırladı. Kruvaziyer turizminde yaşanan iptallerin ardından 3 yıl önce seferlerini durduran Hollanda bandıralı turist gemisi, 2 bin 560 turist ve bin 200 mürettebatı ile bugün Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Ünlü transatlantik 3 yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

Büyük çoğunluğu ABD’li, bir kısmı da Avusturalyalı turistleri taşıyan dev turist gemisi Koningsdam’ın yeniden Türkiye ve Kuşadası seferlerine başlaması hem esnafı hem de turizmcileri sevindirdi.

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Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi yerleri ve ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerini gezdi.

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Tura katılmayan turistlerin bir bölümü ise Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti. Kuşadası Körfezi’nde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur ve fırtınaya rağmen Kuşadası çarşılarında renkli görüntüler yaşandı.

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SEZON BOYUNCA 5 KEZ DAHA KUŞADASI'NA SEFER YAPACAK

Gemi acentesinden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl aradan sonra Kuşadası Limanı’na yeniden demirleyen Koningsdam isimli transatlantik yıl içinde Kuşadası’na 5 sefer daha yapacak ve toplam sefer sayısı 6’ya çıkacak.

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10 Nisan 2016 tarihinde suya indirilen, 99 bin 800 groston ağırlığında, 285 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki dev turist gemisinde 9 ülke mutfağına hitap eden 9 restoran, 3 sinema salonu, yüzme havuzları, sağlık turizmine hitap eden SPA ve masaj salonları, 14 ve 64 metrekare elektrikli sistemle vücuda göre ayarlanabilir yataklar, dokunmatik ve sese duyarlı akıllı sistemli odalar, alışveriş merkezi, sosyal aktivite alanları yer alıyor.

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Dev transatlantik bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek üzere Kuşadası Limanı’ndan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası Kruvaziyer turizm turist

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