Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda!

Apple, 28 Ekim'de düzenleyeceği özel bir ürün tanıtım organizasyonu için basın mensuplarına davetiye göndermeye başladı. Dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerinin, M6 işlemcili Mac bilgisayarların ve yeni iPad mini'nin yakında tanıtılması bekleniyor.

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda!
Enes Çırtlık

Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles'ta gerçekleştirilecek ürün lansmanı deneyimi için seçili basın mensuplarını davet etmeye başladı. Gurman, X üzerinden yaptığı paylaşımda organizasyonu, dokunmatik ekranlı MacBook'lar, yeni iPad mini ve M6 çipli Mac modellerine odaklanan, tüm gün sürecek bir ürün tanıtım deneyimi olarak tanımladı.

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda! 1

Gurman daha önce Apple'ın yeni cihazlarını 27 Ekim Salı günü veya bu tarih civarında çevrimiçi bir video sunumuyla duyuracağını, ardından basın mensuplarına ürünleri yakından inceleme fırsatı sunacağını bildirmişti.

Son paylaşım, basın etkinliğinin 28 Ekim'de gerçekleştirileceğini ortaya koyuyor. Ancak Apple'ın yeni ürünlerini 28 Ekim'de mi yoksa daha önceki bir tarihte mi duyuracağı henüz netlik kazanmış değil.

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda! 2

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO MODELLERİ GELİYOR

Apple'ın tanıtması beklenen en dikkat çekici ürünler arasında, yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri bulunuyor.

İddialara göre yeni MacBook Pro modelleri, OLED ekran, Dynamic Island ve önemli ölçüde hafifletilmiş tasarımla gelecek. Ayrıca bu cihazların dokunmatik ekran desteğine sahip olması bekleniyor.

Daha önce Apple'ın söz konusu bilgisayarları "MacBook Ultra" adıyla piyasaya sürebileceği öne sürülmüştü. Ancak Gurman'ın bu ayın başlarında yayımladığı rapora göre yeni modeller, MacBook Pro ürün ailesinin bir parçası olmaya devam edecek.

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda! 3

M6 İŞLEMCİLİ MAC MODELLERİ VE OLED IPAD MINI DE BEKLENİYOR

Apple'ın yeniden tasarlanan üst segment MacBook modellerinin yanı sıra, M6 çipli 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini de tanıtması bekleniyor.

Etkinlikte gündeme gelmesi beklenen bir diğer ürün ise yeni nesil iPad mini. İddialara göre Apple'ın kompakt tableti, OLED ekranla güncellenecek.

Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda! 4

Yeni iPad mini'nin ayrıca yatay konumda görüntülü görüşmeler için yeniden konumlandırılmış bir ön kameraya ve yenilenmiş hoparlör sistemine sahip olacağı belirtiliyor.

Apple'ın 28 Ekim için basın davetlerini göndermeye başlaması, yeni ürünlerin tanıtımına yönelik beklentileri artırırken, resmi duyuruların kesin tarihi henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Kaynak: MacRumors

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!
GTA 6'dan yeni fragman geldi! İşte o görüntülerGTA 6'dan yeni fragman geldi! İşte o görüntüler

Anahtar Kelimeler:
Apple iPad MacBook Pro iPad mini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.