Apple basını davet etmeye başladı: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini yolda!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles'ta gerçekleştirilecek ürün lansmanı deneyimi için seçili basın mensuplarını davet etmeye başladı. Gurman, X üzerinden yaptığı paylaşımda organizasyonu, dokunmatik ekranlı MacBook'lar, yeni iPad mini ve M6 çipli Mac modellerine odaklanan, tüm gün sürecek bir ürün tanıtım deneyimi olarak tanımladı.

Gurman daha önce Apple'ın yeni cihazlarını 27 Ekim Salı günü veya bu tarih civarında çevrimiçi bir video sunumuyla duyuracağını, ardından basın mensuplarına ürünleri yakından inceleme fırsatı sunacağını bildirmişti.

Son paylaşım, basın etkinliğinin 28 Ekim'de gerçekleştirileceğini ortaya koyuyor. Ancak Apple'ın yeni ürünlerini 28 Ekim'de mi yoksa daha önceki bir tarihte mi duyuracağı henüz netlik kazanmış değil.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO MODELLERİ GELİYOR

Apple'ın tanıtması beklenen en dikkat çekici ürünler arasında, yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri bulunuyor.

İddialara göre yeni MacBook Pro modelleri, OLED ekran, Dynamic Island ve önemli ölçüde hafifletilmiş tasarımla gelecek. Ayrıca bu cihazların dokunmatik ekran desteğine sahip olması bekleniyor.

Daha önce Apple'ın söz konusu bilgisayarları "MacBook Ultra" adıyla piyasaya sürebileceği öne sürülmüştü. Ancak Gurman'ın bu ayın başlarında yayımladığı rapora göre yeni modeller, MacBook Pro ürün ailesinin bir parçası olmaya devam edecek.

M6 İŞLEMCİLİ MAC MODELLERİ VE OLED IPAD MINI DE BEKLENİYOR

Apple'ın yeniden tasarlanan üst segment MacBook modellerinin yanı sıra, M6 çipli 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini de tanıtması bekleniyor.

Etkinlikte gündeme gelmesi beklenen bir diğer ürün ise yeni nesil iPad mini. İddialara göre Apple'ın kompakt tableti, OLED ekranla güncellenecek.

Yeni iPad mini'nin ayrıca yatay konumda görüntülü görüşmeler için yeniden konumlandırılmış bir ön kameraya ve yenilenmiş hoparlör sistemine sahip olacağı belirtiliyor.

Apple'ın 28 Ekim için basın davetlerini göndermeye başlaması, yeni ürünlerin tanıtımına yönelik beklentileri artırırken, resmi duyuruların kesin tarihi henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Kaynak: MacRumors