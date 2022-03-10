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Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

10.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kahverengiye boyatan Ebrar Karakurt, çok geçmeden eski imajına geri döndü. Ebrar Karakurt, saçlarını pembeye boyadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Kahverengi saçlarıyla sevenlerini şaşırtan Ebrar Karakurt, saçlarını yeniden pembeye boyamaya karar verdi. Saçlarını boyadığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Karakurt, pembe saçlı pozuna ''Pembe saçlı kız olur mu?' dediler, dedim 'olabilir'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt eski imajına geri döndü 'Dedim olabilir'

Ebrar Karakurt eski imajına geri döndü 'Dedim olabilir'

Geçtiğimiz haftalarda saçlarını koyu renge boyayan Ebrar Karakurt, yeni tarzını ''Bu yakışıklı da kimmiş. Aaa benmişim'' notuyla paylaşmıştı.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Takipçilerinin 'Pembe saça geri dön' ısrarlarına daha fazla dayanamayan Ebrar Karakurt, eski imajına yeniden kavuştu.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez ayrılık kararı almıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, birlikte yer aldıkları tüm kareleri silmişti.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra İtalya'dan İstanbul'a dönen İmge, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Ebrar Karakurt'un, İtalya'dan gelen kariyer teklifini sevgilisi İmge ile evlenebilmek için kabul ettiği öne sürülmüştü.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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