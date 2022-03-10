Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt eski tarzına geri döndü 'Dedim olabilir'

Kahverengi saçlarıyla sevenlerini şaşırtan Ebrar Karakurt, saçlarını yeniden pembeye boyamaya karar verdi. Saçlarını boyadığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Karakurt, pembe saçlı pozuna ''Pembe saçlı kız olur mu?' dediler, dedim 'olabilir'' notunu düştü.

Geçtiğimiz haftalarda saçlarını koyu renge boyayan Ebrar Karakurt, yeni tarzını ''Bu yakışıklı da kimmiş. Aaa benmişim'' notuyla paylaşmıştı.

Takipçilerinin 'Pembe saça geri dön' ısrarlarına daha fazla dayanamayan Ebrar Karakurt, eski imajına yeniden kavuştu.

Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez ayrılık kararı almıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, birlikte yer aldıkları tüm kareleri silmişti.

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra İtalya'dan İstanbul'a dönen İmge, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor.

Ebrar Karakurt'un, İtalya'dan gelen kariyer teklifini sevgilisi İmge ile evlenebilmek için kabul ettiği öne sürülmüştü.



