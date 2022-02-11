Ünlü yapımcı Erol Köse eşinden tazminat alarak boşandı

Yapımcı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse “zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanma davası açmıştı.

SİSTEMATİK İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Yeni Çağ'da yer alan habere göre; evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı tiroid, migren, boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını ifade edilmiş “Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir” denilmişti.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI 3 YIL SÜRDÜ

Erol Köse de karşı boşanma davası açarak tazminat talebinde bulunmuştu. 3 yıldır devam eden ve gizlilik kararı bulunan çekişmeli boşanma davası sonuçlandı.

FULDEN KÖSE 175 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse ile Fulden Köse avukatlarıyla katıldı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi. Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Dava sonrası Erol Köse’nin “Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldığı görüldü.

Erol Köse ve Fulden Köse, 2015 yılında dünya evine girmişti.



