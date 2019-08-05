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Ünlü yayıncı Ninja Mixer platformuna geçtiğini açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Fortnitecı Ninja bugün yeniden sürpriz bir karara imza attı. Geçtiğimiz aylarda Electronic Arts’tan para alarak bir süre Twitch üzerinden Apex Legends oynayan sonra da Fortnite’a geri dönen Ninja, bugün Mixer’e geçtiğini açıkladı.

Ünlü yayıncı Ninja Mixer platformuna geçtiğini açıkladı

Microsoft’un çatısı altında yer alan Mixer, Tyler “Ninja” Blevins ile büyük bir sıçrama yaşayacak gibi görünüyor.

Windows 10 ve Xbox One platformlarında yer alan Mixer, maalesef ki Twitch’e rakip olamamıştı. Microsoft muhtemelen Ninja’nın platformuna geçmesi için kamyon yüküyle para ödemiş olabilir. Ancak bir yayıncının koca platformu kurtarmasını beklemek ve buna bel bağlamak pek mantıklı görünmüyor.

Bir şey popüler olduğunda diğer dev firmalar hemen bu tip girişimlere el atıyor. Bu tip girişimlere Facebook ve Microsoft çok önem veriyor. Ancak Facebook bu tip girişimlerden umduğunu hiç bir zaman bulamadı. Microsoft’un da muhtemelen Mixer‘i şaha kaldırma çabaları hüsran ile sonuçlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ninja mixer

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