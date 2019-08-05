Ünlü yayıncı Ninja Mixer platformuna geçtiğini açıkladı

Microsoft’un çatısı altında yer alan Mixer, Tyler “Ninja” Blevins ile büyük bir sıçrama yaşayacak gibi görünüyor.

Windows 10 ve Xbox One platformlarında yer alan Mixer, maalesef ki Twitch’e rakip olamamıştı. Microsoft muhtemelen Ninja’nın platformuna geçmesi için kamyon yüküyle para ödemiş olabilir. Ancak bir yayıncının koca platformu kurtarmasını beklemek ve buna bel bağlamak pek mantıklı görünmüyor.

Bir şey popüler olduğunda diğer dev firmalar hemen bu tip girişimlere el atıyor. Bu tip girişimlere Facebook ve Microsoft çok önem veriyor. Ancak Facebook bu tip girişimlerden umduğunu hiç bir zaman bulamadı. Microsoft’un da muhtemelen Mixer‘i şaha kaldırma çabaları hüsran ile sonuçlanacak.

Galaxy J3 (2017) için Android Pie çıktı!

