Ünlü yazar Paulo Coelho, Fransa’dan özür diledi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron’la (66) alay etmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanırken Brezilyalılar, devlet başkanları adına özür dilemeye devam ediyor.

Başta çok sevilen ‘simyacı’ olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho da, sosyal medyadan paylaştığı bir video aracılığıyla Fransız halkından özür dileyen isimler arasında yer aldı. Jair Bolsonaro’nun Amazon’daki yangın krizi sırasında sarf ettiği hakaretler ve diplomatik olmayan sözleri için özür dileyen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim" dedi.

Coelho, Fransızca olarak paylaştığı videoya “Bu, Bolsonaro’nun Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı (44) ve onun eşi ile ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarımdan özür dilemek için çektiğim bir video. Brezilya’da, aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum” ifadeleriyle başladı. Brezilya yönetiminin son zamanlardaki davranışlarını eleştiren ünlü yazar, “Amazonlar yanmaya devam ederken sorumluluk almaktan kaçınmak için hiçbir argümanları yok, inkar edemezler ve kimseye hakaret edemezler” dedi.