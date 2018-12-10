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Ünlü yıldızın zor anları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 10.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Emily Atack katıldığı İngiltere'de yayınlanan "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" programında kafasını böceklerle dolu bir fanusa soktu.

İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" dün gece yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Yarışmanın katılımcılarından olan ve geçtiğimiz haftalarda Cadılar Bayramı partisinde Nusret kılığına girmesiyle gündem olan ünlü oyuncu Emily Atack bu kez yarışmada gözterdiği cesaretle çok konuşuldu.

Ünlü yıldızın zor anları

İki hafta önce yine aynı yarışmada yıldız toplamak için yılanlarla dolu bir odaya giren yıldız oyuncu bu sefer kafasını böceklerle dolu bir fanusun içine soktu.
Emily Atack, fanusun içinde böceklerle birlikte vakit geçirirken izleyiciler heyecan dolu anlar yaşadı.
Her Pazar haftanın finalinin yapıldığı yarışmanın bu etabında, güzel yıldız Pazar akşamında ekstra yemek kazanmak için bu zorlu görevi yerine getirdi.
Emily Atack’ın elleri fanusun dışında kaldığı için yüzünde dolaşan böcekleri engelleyemedi. Zaman zaman böcekler fanusun üstünden ve altındaki boşluklardan çıkarak kıyafetlerinin içine girdi.
Bazı anlarda konuşmaya çalışan yıldız, böceklerin yüzünü ısırdığını söyledi.
İngiltere'de en çok reyting alan programlar arasında yer alan yapımın Ünlü oyuncunun katıldığı bölümü ülkede gündem oldu.
Rol aldığı ödüllü Inbetweeners adlı diziyle adını duyuran ardından da birçok sinema filminde kamera karşısına geçen Emily Attack, Cadılar Bayramı’nda Nusret Gökçe kılığına girmişti.
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I'm a Celebrity... Get Me Out of Here Emily Atack Televizyon Programı

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