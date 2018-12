Ünlü yıldızın zor anları

İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here" dün gece yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Yarışmanın katılımcılarından olan ve geçtiğimiz haftalarda Cadılar Bayramı partisinde Nusret kılığına girmesiyle gündem olan ünlü oyuncu Emily Atack bu kez yarışmada gözterdiği cesaretle çok konuşuldu.