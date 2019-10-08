Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Yazıp yönettiği efsane film Leon ile nam salan yönetmen Luc Besson, hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı.

Besson için geçtiğimiz yıl tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak soruşturma şubat ayında ise takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Söz konusu iddialar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Oyuncu Sand Van Roy, Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını birlikte çay içtiğini,

Çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı. Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.

"Davam artık reddedilmiş değil. Bağımsız bir yargıç soruşturmayı açtı. (…) Savcıların tüm suçlamaları düşürme kararına rağmen, yargıç davayı yeniden açmaya karar verdi!"

Besson'un avukatı Thierry Marembert o dönem AFP'ye yaptığı açıklamada film yapımcısının "bu hayali suçlamaları kesinlikle reddettiğini" söylemişti ve dokuz aylık soruşturmada Paris savcılığı delil yetersizliğinden ötürü Besson aleyhindeki suçlamaları reddetmişti.

Van Roy'un açtığı davanın ardından birkaç kadın daha Besson'ı cinsel tacizle suçlamıştı. Beşinci Element ve Leon gibi filmlerin yönetmeni Besson ise tüm iddiaları reddetmişti.



