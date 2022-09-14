Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümünün ardından, avukatının yaptığı açıklama herkesi şoke etti. Avukatı, Jean-Luc Godard'ın İsviçre'deki evinde sevdiklerinin yakınındayken huzur içinde ölmek istediğini ve ötenazi adıyla bilinen ve İsviçre'de izin verilen yardımlı intihara başvurarak hayatına son verdiğini söyledi.

''ONUN KARARIYDI''

Ünlü yönetmenin eşi, İsviçreli film yapımcısı Annie-Marie Miéville ise eşinin “evde huzur içinde” öldüğünü belirtti. Fransız gazetesi Libération ise, aileye yakın isimsiz bir kaynaktan alıntı yaparak: “Hasta değildi, sadece bitkindi. Bu yüzden hayatını sonlandırma kararı almıştı. Bu onun kararıydı ve bilinmesi onun için önemliydi.” ifadelerine yer verdi.



