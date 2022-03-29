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Ünlü YouTuber Alper Rende'ye Amerika'da ters kelepçe! "Beni gözaltına aldılar"

29.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTuber Alper Rende Amerika aktarmalı Dubai'ye giderken yaşadığı olayı sosyal medya üzerinden takipçilerine anlattı. Hem elleri hem ayakları kelepçelenen Alper Rende, "Amerika'yı tersten gördüm" dedi.

Ünlü YouTuber Alper Rende'ye Amerika'da ters kelepçe! "Beni gözaltına aldılar"

YouTube, Instagram platformlarında içerik üreticisi olan Alper Rende, Amerika'da yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Söze, "Şu an hiç iyi değilim" ifadeleriyle başlayan Rende, "Beni gözaltına aldılar orada" dedi.

ALPER RENDE AMERİKA'DA GÖZALTINA ALINDI

Dubai'ye gitmek için yola çıkan ünlü fenomen Alper Rende, başına gelenler karşısında şoka uğradı.

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

Amerika'da gözaltına alındığını söyleyen fenomen, "Ters kelepçeli bir şekilde arabaya bindirildim. Amerika'yı az evvel tersten gördüm." dedi.

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

Hem ellerinin hem de ayaklarının kelepçelendiğini söyleyen Alper Rende, "Her yerimi aradılar, bayağı beni gözaltına aldılar orada 3-4 saat" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

Ünlü YouTuber, kelepçenin fotoğrafını çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

"Amerika aktarmalı Dubai'ye gidiyorduk. Amerika vizesi olmadan aktarma yapılmıyormuş. Daha önce defalarca aktarma yaptım Avrupa'da böyle bir kural yok. Dolayısıyla bilmiyorduk... Birçok sorguya alındım. En sonda da hem ellerimi tersten kelepçelediler hem de ayaklarımı kelepçelediler. Sanki ne yapacaksam... Daha sonrasında beni Dominik'e geri göndereceklerini söylediler. Bir şekilde konuşup tek seferlik özel bir vize çıkarttırdım. Kanalımı falan gösterdim işe yaradı... Kelepçeli şekilde beni uçağa kadar getirdiler."

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

İzmit doğumlu 26 yaşındaki Alper Rende, sosyal medyada eğlence içerikli videolar çekiyor.

Ünlü YouTuber Alper Rende Amerika'da ters kelepçe ile tutuklandı!

Rende bu zamana kadar Türk Lokumu, Oha Diyorum, Çılgın Kolej, Enes Batur Gerçek Kahraman filmlerinde rol aldı.

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