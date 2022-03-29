Ünlü YouTuber Alper Rende'ye Amerika'da ters kelepçe! "Beni gözaltına aldılar"

YouTube, Instagram platformlarında içerik üreticisi olan Alper Rende, Amerika'da yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Söze, "Şu an hiç iyi değilim" ifadeleriyle başlayan Rende, "Beni gözaltına aldılar orada" dedi.

ALPER RENDE AMERİKA'DA GÖZALTINA ALINDI

Dubai'ye gitmek için yola çıkan ünlü fenomen Alper Rende, başına gelenler karşısında şoka uğradı.

Amerika'da gözaltına alındığını söyleyen fenomen, "Ters kelepçeli bir şekilde arabaya bindirildim. Amerika'yı az evvel tersten gördüm." dedi.

Hem ellerinin hem de ayaklarının kelepçelendiğini söyleyen Alper Rende, "Her yerimi aradılar, bayağı beni gözaltına aldılar orada 3-4 saat" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber, kelepçenin fotoğrafını çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

"Amerika aktarmalı Dubai'ye gidiyorduk. Amerika vizesi olmadan aktarma yapılmıyormuş. Daha önce defalarca aktarma yaptım Avrupa'da böyle bir kural yok. Dolayısıyla bilmiyorduk... Birçok sorguya alındım. En sonda da hem ellerimi tersten kelepçelediler hem de ayaklarımı kelepçelediler. Sanki ne yapacaksam... Daha sonrasında beni Dominik'e geri göndereceklerini söylediler. Bir şekilde konuşup tek seferlik özel bir vize çıkarttırdım. Kanalımı falan gösterdim işe yaradı... Kelepçeli şekilde beni uçağa kadar getirdiler."

İzmit doğumlu 26 yaşındaki Alper Rende, sosyal medyada eğlence içerikli videolar çekiyor.

Rende bu zamana kadar Türk Lokumu, Oha Diyorum, Çılgın Kolej, Enes Batur Gerçek Kahraman filmlerinde rol aldı.

