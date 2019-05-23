Mynet Trend

Ünlü YouTuber Enes Batur Tulu Bacı ile evlendi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı Tula Bacı ile dün akşam dünya evine girdi.

Ünlü YouTuber Enes Batur Tulu Bacı ile evlendi

Youtube Türkiye'nin en çok takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, dün akşam gerçekleştirilen törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ülkemizde Youtuber'lık mesleğinin öncüleri arasında bulunan genç isimin düğün törenine bir çok önemli isim katıldı.

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_8537_m

REKLAM YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede fenomen olan ve başrolünü oynadığı filmle adından sıkça söz ettiren Enes Batur, geçtiğimiz gün evleneceğini açıklayarak düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaşmıştı. Ancak yakın zaman sonra yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin filmin reklamı olduğu iddia edilmişti.

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_1899_m

NİKAH MASASINA OTURDU

Günlerdir damatlık provasından yeni evine kadar paylaşımlar yapan 21 yaşındaki Enes Batur, dün akşam düzenlenen kır düğünü ile dünya evine girdi .Batur, kullandığı kırmızı spor arabasını da gelin arabası yaparak kendisi kullandı.

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_2966_m

ENES BATUR'UN EŞİ TULU BACI KİMDİR?

Tulu Bacı, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_1829_m

İşte çiftin, dün akşam gerçekleşen düğününden kareler...

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_1777_m

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_4614_m

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_4072_m

unlu-youtuber-enes-batur-tulu-baci-ile-evlendi-12076712_2725_m

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Eşi o geceyi anlattı! Tüyleri diken diken ettiEşi o geceyi anlattı! Tüyleri diken diken etti
Ünlü oyuncu balıklama atlayışıyla alkış aldıÜnlü oyuncu balıklama atlayışıyla alkış aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enes Batur evlendi tulu balcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şike görüntüleri ortaya çıkmıştı! 11 futbolcu için karar verildi

Şike görüntüleri ortaya çıkmıştı! 11 futbolcu için karar verildi

Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Ünlü şarkıcıdan İmamoğlu iddialarına sert tepki: Kansızlar...

Ünlü şarkıcıdan İmamoğlu iddialarına sert tepki: Kansızlar...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal o geceyi anlattı

Eşi o geceyi anlattı! Tüyleri diken diken etti

Margot Robbie’den balıklama şov!

Ünlü oyuncu balıklama atlayışıyla alkış aldı

Halle Berry dövmesiyle olay olmuştu! Sırrını açıkladı

Seksi pozu olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Brezilyalı oyuncu Jessica May İstiklal Marşı okunurken ağladı!

Brezilyalı oyuncu İstiklal Marşı okunurken ağladı!

Kimberley Garner tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti

Elbisesi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Birce Akalay'dan samimi itiraf: Depresyona girmiştim...

Samimi itiraf: Depresyona girmiştim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.