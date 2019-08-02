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Ünlü YouTuber'ların o eski halinden eser yok şimdi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'deki ünlü YouTuber'ların tanınmadan önceki halleri ile şimdiki hallerini karşılaştırdık. Ortaya çıkan sonuçlara bizler bile inanamadık. Adeta hepsi bambaşka insanlara dönüşmüşler. İşte o büyük değişimler...

Teknoloji çağının mesleklerinden biri olan Youtuberlık ya da İnfluencerlık çoğu insanın hayatını değiştirdi. Bir anda makyaj, moda videoları ile parlayan bu genç kadınlar zaman geçtikçe ve aboneleri arttıkça değiştikçe değiştiler.

Genç kızların hayranı olduğu Danla Bilic'ten SebiBebi'ye Duygu Özaslan'dan Merve Özkaynak'a o YouTuberların büyük değişimlerini sizler için derledik. Ortaya çıkan sonuçlara inanamayacaksınız.

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