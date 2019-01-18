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Ünlülerden karne paylaşımları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Karne heyecanı başladı... Çocuk ünlüler ve ünlü isimler çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sömestr tatili başladı, milyonlarca öğrenci karne aldı!

Ünlü isimler çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

Ünlülerin karne heyecanı

MUSTAFA sANDAL

MUSTAFA sANDAL
"Tüm çocuklarımıza keyifli ve mutlu tatiller. Çok çalıştınız iyi bir tatili hak ettiniz sizden ricam bu tatilin keyfini çıkarın ve kendinizi tablet, telefon ve bilgisayar oyunlarıyla cezalandırmayın."

BEREN GÖKYILDIZ

BEREN GÖKYILDIZ

BİHTER DİNÇEL

BİHTER DİNÇEL
"Karnesini aldı yavru kuş."

DUYGU BOZTEPE

DUYGU BOZTEPE

ELİF GÜVENDİK

ELİF GÜVENDİK

ALİ ÖZBİR

ALİ ÖZBİR
"Sömestr fotosu benim miniklerim"

SİNEM TÜRKMEN

SİNEM TÜRKMEN

GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN
"2 takdir 1 teşekkür karne durumumuz."
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Anahtar Kelimeler:
karne günü ünlüler karne

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