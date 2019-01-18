Ünlülerden karne paylaşımları

Sömestr tatili başladı, milyonlarca öğrenci karne aldı!
Ünlü isimler çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...
Ünlülerin karne heyecanı
MUSTAFA sANDAL
"Tüm çocuklarımıza keyifli ve mutlu tatiller. Çok çalıştınız iyi bir tatili hak ettiniz sizden ricam bu tatilin keyfini çıkarın ve kendinizi tablet, telefon ve bilgisayar oyunlarıyla cezalandırmayın."
BİHTER DİNÇEL
"Karnesini aldı yavru kuş."
ALİ ÖZBİR
"Sömestr fotosu benim miniklerim"
GÜLBEN ERGEN
"2 takdir 1 teşekkür karne durumumuz."
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