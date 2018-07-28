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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yapan hacker çetesinin yazışmaları ortaya çıktı.

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sabah Gazetesi'nden Fatih Ulaş'ın haberine göre, savcılığın delil olarak dava dosyasına koyduğu yazışmalar şaşırttı. Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ gibi ünlülere şantaj yapan ve kendilerini Ducky Layne grubu olarak tanıtan hacker'ların, WhatsApp grupları kurdukları, profillerinde de "Sosyal medya hesap uzmanı, kapanmış, silinmiş, çalınmış sayfalar kurtarılır" şeklinde tanıtımlar kullandıkları aktarıldı.

O yazışmalardan bazıları şöyle:

  • Ducky (Gökyar Ş.): Ünlü diyorsanız alayı ile konuşurum 8.000 ünlü var rehberde.

  • Sanık Veysel D.: Yüzlerce hesap çaldım, sizlerle beraber Solmaz Kağan hesabı en son çalıp beraber sattık, tüm sanal paramı biriktirip dünya turu attım.

  • Kanka: Bakırköy'de butikçiyi hackledim, az para veriyorlar, eskisi gibi değil, kurtarmaya 4.000 fiyat çekiyorum zorla 3'e indiriyorlar.

  • A.Halit Ç.: Kanka adamlar numaramı bulup bana yazıyor, parayı aldın bari hesabı ver diye.

  • Bahar Ç.: Bayağı vukuat yaptık en kısa sürede görüşelim... Her gün hesap çal insanlarla uğraş benim hesabımı geri verecek misin bana, bununla uğraşıyorum, seni bulacağım diyor, gel bekliyorum gelmezsen.

  • Elimde 15.000 ünlü numarası var, ünlülerin telefon rehberinden çektiğimi sürekli liste yapıyorum.
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