Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sabah Gazetesi'nden Fatih Ulaş'ın haberine göre, savcılığın delil olarak dava dosyasına koyduğu yazışmalar şaşırttı. Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ gibi ünlülere şantaj yapan ve kendilerini Ducky Layne grubu olarak tanıtan hacker'ların, WhatsApp grupları kurdukları, profillerinde de "Sosyal medya hesap uzmanı, kapanmış, silinmiş, çalınmış sayfalar kurtarılır" şeklinde tanıtımlar kullandıkları aktarıldı.

O yazışmalardan bazıları şöyle: