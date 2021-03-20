Ünlüleri bir araya getiren alışveriş günleri başlıyor

Aqua Florya AVM ev sahipliğinde gerçekleşen Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri, Aslı Özdemir organizasyonuyla 24-25-26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Giyimden aksesuara, ev tekstilinden kozmetiğe kadar farklı sektörlerden girişimleri buluşturacak olan organizasyonda, Emel Yıldırım, Ivana Sert, Beste Korkmaz ve Gülay Kamaz’ın da bulunduğu ünlü isimler markalarıyla stand başında olacak. Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için kurulan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşecek alışveriş günlerinin teması, ‘Farkındalık’olacak.



