Ünlüleri ısırarak masaj yapıyor!

Müşterileri arasında ünlü yıldızların da olduğu masaj terapisti Stein'in alamet-i farikası ise masaj yaparken ısırması.

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Stein, verdiği cesur pozlarla da en az işi kadar ses getiriyor.

Dot, tam adıyla Dorothy Stein dünyaca ünlü isimlerin masözü, ama onu farklı kılan bir tekniği var. Dr. Dot 'ısırarak' masaj yapıyor.

Aklınıza gelebilecek en ünlü rock müzik yıldızları, sporcular, politikacılar, televizyon ve sinema ünlüleri kendilerini ısırtnak için Stein'in kapısını çalıyor.

Başta kulağa oldukça tuhaf gelen bu tekniği ile CNN'den Daily Mail'e, FHM'den New York Times'a pek çok yerde haber oldu.

Dorothy Stein 15 yaşından bu yana çalışıyor, 24 yıldır da para kazanıyor.

Reklamlarda oynuyor, kendi adına ürünler çıkarıyor. İnsanlar onu 'rahatlatıcı', 'dert giderici' olarak görüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda 'ısırma' terapisini nasıl bulduğunu anlatırken 'aileden' gelen bir alışkanlık olduğunu söylüyor ve ekliyor: Annem sürekli ona masaj yapmamı isterdi, henüz 5 yaşındaydım ve ellerim de o kadar güçlü değildi. Bunun üzerine ısırmamı söyledi, o günden bu yana ısırmaya devam!