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Ünlüleri ısırarak masaj yapıyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 10:10 | Son Güncelleme

Dr. Dot adıyla bilinen Dorothy Stein ünlülerin gözdesi.

Ünlüleri ısırarak masaj yapıyor!

Müşterileri arasında ünlü yıldızların da olduğu masaj terapisti Stein'in alamet-i farikası ise masaj yaparken ısırması.

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Stein, verdiği cesur pozlarla da en az işi kadar ses getiriyor.

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Dot, tam adıyla Dorothy Stein dünyaca ünlü isimlerin masözü, ama onu farklı kılan bir tekniği var. Dr. Dot 'ısırarak' masaj yapıyor.

Aklınıza gelebilecek en ünlü rock müzik yıldızları, sporcular, politikacılar, televizyon ve sinema ünlüleri kendilerini ısırtnak için Stein'in kapısını çalıyor.

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Başta kulağa oldukça tuhaf gelen bu tekniği ile CNN'den Daily Mail'e, FHM'den New York Times'a pek çok yerde haber oldu.

Dorothy Stein 15 yaşından bu yana çalışıyor, 24 yıldır da para kazanıyor.

Reklamlarda oynuyor, kendi adına ürünler çıkarıyor. İnsanlar onu 'rahatlatıcı', 'dert giderici' olarak görüyor.

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İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda 'ısırma' terapisini nasıl bulduğunu anlatırken 'aileden' gelen bir alışkanlık olduğunu söylüyor ve ekliyor: Annem sürekli ona masaj yapmamı isterdi, henüz 5 yaşındaydım ve ellerim de o kadar güçlü değildi. Bunun üzerine ısırmamı söyledi, o günden bu yana ısırmaya devam!

Müşterilerinin hepsi ünlü isimler: Kanye West, Paris Hilton, Katy Perry, Eminem, Adam Levine, Iggy Pop, Aerosmith, Vin Diesel, Seal, Shakira...

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Listenin tamamı, Dr. Dot'ın internet sayfasında mevcut.

Bu listede çok önemli politikacılar da var!

Sıkı bir rock'n'roll dinleyicisi olan Stein, mesleğe ilk başladığı yıllarda rock yıldızlarının konserlerine bedava bilet bulduğu için dünyanın en şanslı kişi olduğunu hissettiğini söylüyor.

Bugüne dek yaklaşık 3 bin konsere ısırık masajıyla VIP giriş yapmayı başarmış.

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Anahtar Kelimeler:
ÜNLÜLER ısırmak masaj dorothy stein

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