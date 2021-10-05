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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Gerald Gardner, kehanetleriyle şaşırttı

05.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Gerald Gardner, zaman yolculuğu yaptığını iddia ederek geleceğe dair öngörülerini paylaştı. 1988 yılında İngiliz Hükümeti’nde çalıştığını ifade eden Gardner, 2300 yılına gönderildiğini iddia etti. 24. yüzyıldan bilgiler getirdiğini söyleyen Gardner’in anlattıkları merak uyandırdı.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Gerald Gardner, kehanetleriyle şaşırttı

TikTok’ta sık sık zaman yolculuğu yaptığını iddia eden sayfalar gündeme geliyor. Hiçbir bilimsel kanıt bulunmamasına rağmen zaman yolcuları dünyanın pek çok noktasından takipçi kazanmayı başarıyor. Geleceğe dair bilgilerle insanların dikkatlerini çeken zaman yolcularının teorilerinin çıkış noktası, Greald Gradner isimli bir adama dayanıyor. Gerald Gardner ismindeki sözde zaman yolcusu, yaptığı açıklamada 2300 yılına gittiğini söyledi ve zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç bilgiler verdi.

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ZAMAN MAKİNESİNİ ANLATTI

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İnsanlığın geleceği için yapılan bir deneye katıldığını ve zaman makinesi ile 2300 yılına ışınladığını söyleyen Gardner, yolculuğu için 2.3 milyon sterlin harcadı. Zaman yolcusu makinenin 30 kilometre çapında büyük bir küre olduğundan söz etti. Kürenin içindeyken, bilincini kaybettiği için hiçbir şey hissetmediğini ekledi. Uyandığında ise büyük binaları olan bir şehirde uyandığını ve yüzen şehirler gördüğünü belirtti. Şehirlerin anti yerçekimi teknolojisi ile havadan metrelerce yukarıda olduğunu vurgulayan Gardner, “24. yüzyılda yer çekimi önleme teknolojisi teknikleri bütün şehirleri havaya kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi. Şehirleri havada tutmanın en önemli nedeni ise çevre kirliliğini önleyebilmek olarak açıklandı” dedi.

2300 YILINDA DÜNYAYI BİLGİSAYARLAR YÖNETİYOR

kapak zaman

24.Yüzyılda dünyanın tamamen kuralsız bir sisteme dönüştüğünü anlatan Gardner, “Şehirler tam donanımlı bilgisayarlar tarafından yönetiliyor. İnsanlığın tüm rehberleri bilgisayarlar. Eğer küçük bir suç dahi işlerseniz tüm gün çalışmanız gereken kamplara gönderiliyorsunuz. Kuralsız dünyada düzeni bozanların ise bilinçleri bilgisayar yükleniyor ve sonsuza kada sanla bir ortamda hayatlarını sürdürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

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