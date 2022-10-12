Ünlülerin astroloğu Kassandra yeni kehanetleriyle korkuttu! “Yerin altı fokurduyor” dedi... O tarihe dikkat çekti

Sosyal medyada kehanetleriyle gündem yaratmaya devam eden Kassandra öngörülerinin birçoğunun çıkması üzerine popüler olmayı başardı. Ünlülerin astroloğu olarak bilinen ve kimliğini gizlemeyi tercih eden Kassandra hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Doğum yeri, tarihi ve gerçek varlığına ilişkin herhangi bir kanıta rastlanmadı. Kassandra’nın son kehanetleri ise herkesi şaşırtmaya yetti.

“YURT DIŞINDA DEPREMLER OLACAK”

2022 yılının ikinci Güneş tutulmasının 25 Ekim tarihinde gerçekleşeceğini belirten Kassandra, “Üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Ama bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olacağını sanmıyorum. Zaten bunun için istihareye de yattım. Ülkemizde de güneş tutulmasından önce de sonra da depremler olacak. Bu depremlerden bazıları panik yaşatacak. Hatta bunu güneş tutulmasına bağlayanlara tanıklık edeceksiniz. Yurt dışında da depremler yaşanacak. Oradakiler ülkemizdekilerden çok daha şiddetli olacak" diye konuştu.

Yerin altında birikmiş bir enerji olduğunu ifade eden Kassandra, “Yerin altı fokuduyor. Gerçekten büyük bir enerji birikmiş duurmda. Bunun patlamasının biraz daha zamanı var ancak patlama yaşandığında büyük hasara neden olacak. Ülkemizde mi olacak derseniz size hayır yanıtını verebilirim" dedi.



