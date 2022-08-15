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Yeni nesil Baba Vanga olarak tanımlanan Hannah Carroll 2022 yılı kehanetleriyle sosyal medyada gündem oldu

15.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede ünlenen 19 yaşındaki Hannah Carroll, 2022 yılının başlarında kehanetlerini içeren bir paylaşım yapmıştı. 18 maddelik kehanet listesinin bir bir doğru çıkması üzerine gözler Caroll’a çevrildi. Ünlü medyumun 2022 kehanetleri arasında en dikkat çekeni ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl öleceğini öngörmesiydi.

2022'nin 10 büyük olayını doğru bir şekilde tahmin eden Hannah Carroll isimli bir sosyal medya kullanıcısı kısa sürede kehanetleri sayesinde ünlenmeyi başardı. 2022 yılının Ocak ayında içinde bulunduğumuz seneye dair 28 tahminini paylaşan Carroll, öngörülerinin içsel bir durum olduğunu belirtti.

ÜNLÜLER DÜNYASINI TAHMİN ETTİ

Carroll’un 2022 yılı kehanetleri arasında daha çok ünlüler dünyasını ilgilendiren konular yer aldı. Sosyal medyada popüler olan isim şimdiye kadar Harry Styles ve Beyonce'nin yeni albümleri, Rihanna'nın hamile kalması ve Nick Jonas ve Priyanka Chopra'nın bir bebeği karşılaması da dahil olmak üzere 10 olayı doğru bir şekilde bildi.
Kardashian ailesine özel bir ilgi duyduğunu dile getiren Carroll, Khloe ve Tristan Thompson ile Kourtney ve Travis Scott'ın ilişkilerine dair doğru tahminlerde bulundu. Bu aileye dari son tahmini olan Pete Davidson ve Kim Kardashian'ın ayrılığı ise geçtiğimiz haftalarda teyit edildi.

“ONLARIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEYİ SEVİYORUM”

“ONLARIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEYİ SEVİYORUM”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Foxborough bölgesinde yaşayan Caroll, “Tahmin ettiğim bir şeyin gerçekleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Onların gerçekleştiğini görmeyi seviyorum. Her zaman popüler kültür ve ünlülerle ilgiliydim, bu yüzden tahminlerimin çoğu bununla ilgiliydi. Her zaman bir şeylerin olacağını önceden biliyordum” dedi.
Sosyal medyada popüler olduktan sonra kullanıcılara kişisel okumalar yaptığını dile getiren Carroll, “Artık insanların bana kendi fotoğraflarını gönderdiği bir işim var ve ne zaman bebek sahibi olacaklarını, kariyerlerini değiştireceklerini ya da aşkı bulacaklarını hissedebiliyorum. İnsanlar bana sürekli mesaj atarak tahminlerimin gerçekleştiğini söylüyorlar, hatta kesin tarihe kadar. Bunu duymak çok güzel. Kişisel olarak insanlar için yaptığım tahminlerin çoğu gerçekleşti ve bana her zaman ne kadar doğru olduğumu söylüyorlar ki bunu duymak çok güzel” diye konuştu.

İŞTE HANNAH CARROLL'UN KEHANET LİSTESİ

İŞTE HANNAH CARROLL'UN KEHANET LİSTESİ
Kraliçe Elizabeth ölecek
Taylor Swift evliliğini /nişanını açıklayacak
Hailey Bieber'ın bebeği
One Direction birleşimi/şarkı/albüm
Kendall Jenner nişanI
Kourtney ve Travis ayrılığı ya da bebek müjdesi (Hangisi olduğundan emin değil)
Eşcinsel Disney prensesi
Billie Eilish biseksüel olduğunu açıklayacak
Noah Beck ve Dixie ayrılık
Kylie Jenner'ın bebeği tıbbi bir sorunla doğacak
Grey's Anatomy gelecek sezonun son sezon olduğunu açıklayacak
Bir James Charles skandalı
Nicki Minaj'ın bebeği
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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet kraliçe 2. elizabeth
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