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Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti! (Bahar Korçan kimdir?)

11.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan'dan kötü haber geldi. Bahar Korçan'ın hayatını kaybettiğini Yaprak Özdemiroğlu paylaştı. Haberin ardından Bahar Korçan kimdir merak konusu oldu.

Ünlülerin modacısı Bahar Korçan hayatını kaybetti! (Bahar Korçan kimdir?)

Ünlü isimlerin modacısı olarak da bilinen Bahar Korçan'dan kötü haber geldi. Kariyer hayatı boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan'ın aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti.

Korçan, uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Bahar Korçan'ın ölüm haberinin ardından dostları sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajları yayınladılar.

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Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun" notunu paylaştı.

Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan’a 2017 yılında yumurtalık Kanseri teşhisi konulmuştu.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) gerçekleştirdiği yarışmayı kazanarak adını duyurmayı başaran Bahar Korçan, yarışmadan önce 7 yıl boyunca Vakko’da çalıştı. 1993'te Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açan Bahar Korçan, 1999'da İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı ödülüne layık görüldü.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin dışında Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren Bahar Korçan, Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını üstlendi.

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Yaprak Özdemiroğlu
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