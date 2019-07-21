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Ünü sınırları aşan lezzet: Sebzeli Bodrum döneri

Betül Kurucu Betül Kurucu
İÇERİK HABERLERİ  | 21.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

En az yerli turistler kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı turistlerin de ilgisini çeken Bodrum döneri, içindeki sebzeler ve sosu ile yiyenlere unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Eti özel olarak seçilen dönerin içinde de birçok sebze bulunuyor. İşte Bodrum'daki farklı restoranlarda yerli-yabancı turistlerin beğenisine sunulan o döner...

Ünü sınırları aşan lezzet: Sebzeli Bodrum döneri

Bodrum'un sebzeli dönerinin Türkiye ve dünya çapında meşhur olduğunu ifade eden işletmeciler, sebzeli dönerin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından oldukça sevildiğini söylüyor.

Dönerin içerisine domates, biber, havuç, bezelye ve patates başta olmak üzere birçok sebze koyuluyor. Bu da sebzeli döneri daha leziz kılıyor. Ancak meşhur sebzeli dönerin tek sırrı bu değil. Bodrum dönerinin bu denli akıllarda kalıcı bir tat bırakmasında sebzeler kadar sosunun da etkisi var.

'ÜLKELERİNE PAKET YAPTIRIP GÖTÜRÜYORLAR'

Döneri yiyen kişinin mutlaka bir daha tattığını belirten işletmeciler, ABD, Rusya başta olmak üzere, tatil için Türkiye'ye gelen birçok turistin bu leziz döneri ülkelerine paket yaptırıp götürdüğünü söylüyor.

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'BU LEZZETİN ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI'

Sebzeli dönerin ülke sınırlarını aşarak bir marka haline geldiğini söyleyen işletmeciler, Bodrum'a gelen kişilerin sebzeli döner yemeden gitmediklerinin altını çizdi.

Sebzeli döner yiyen İsveçli Pernilla Bulut ise, bu lezzeti ilk kez 10 yıl önce tattığını ve bir daha da vazgeçemediğini anlattı.

Filipinli Robien Manalu ise Bodrum'a sadece döner yemek için bile gelinebileceğini belirterek, "Daha önce de birçok kez yedim. Çok güzel bir lezzet. İki porsiyon döner yedim." ifadesini kullandı.

Endonezya uyruklu Putu Teguh da Bodrum'un sebzeli dönerini çok beğendiğini, her yıl yemeden ülkesine dönmediğini kaydetti.

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döner Bodrum döneri

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