‘Unutabilsem’in yıldızıydı... Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor

Unutabilsem, Hayat Bağları, Aile Bağları gibi yapımlarda yer alan ve bir döneme damga vuran Arzu Yanardağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Güzelliğiyle bir döneme adını yazdıran Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor. Yakında yeni projelerinin olduğunu söyleyen Yanardağ'ı görenler "Gençlik iksirini bulmuş" dedirtti.

Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan 45 yaşındaki Arzu Yanardağ, estetik yaptırdığı halde "Estetik yaptırmadım" demenin normal olmadığını söyledi.

ESTETİK YORUMU

Güzel oyuncu açıklamasında "Estetik ameliyat olduktan sonra filtre kullanmak da normal değil. O kadar parayı neden verdin ve neden acı çektin o zaman?" dedi.

Arzu Yanardağ konuşmasının devamında "Küçük dokunuşlar diyorlar, kadın yüzüne gerdirmiş küçük dokunuşlar... Normal değil... Kadın gelmiş 50 yaşına normal değil" dedi.

