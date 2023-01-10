MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ‘Unutabilsem’in yıldızıydı... Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor

‘Unutabilsem’in yıldızıydı... Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor

10.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında Emrah'ın da başrol oyuncusu olduğu 'Unutabilsem' adlı dizide başrol oyuncusu olarak ekranlara çıkan ve pek çok yapımda yer alan Arzu Yanardağ, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Yıllara meydan okuyan Arzu Yanardağ'ın son halini görenler şaştı kaldı.

‘Unutabilsem’in yıldızıydı... Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor

Unutabilsem, Hayat Bağları, Aile Bağları gibi yapımlarda yer alan ve bir döneme damga vuran Arzu Yanardağ Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Güzelliğiyle bir döneme adını yazdıran Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyor. Yakında yeni projelerinin olduğunu söyleyen Yanardağ'ı görenler "Gençlik iksirini bulmuş" dedirtti.

MV5BNmM4NWYwMzUtNTRlMi00MjRmLWI1NmMtYjBkZjUwZThhYmJlXkEyXkFqcGdeQXVyNDg4MjkzNDk@._V1_

Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan 45 yaşındaki Arzu Yanardağ, estetik yaptırdığı halde "Estetik yaptırmadım" demenin normal olmadığını söyledi.

MV5BYzhjYTYwZTMtMjJiMC00NDc4LTg1YWItYWIwNTBlYTk1MDhhXkEyXkFqcGdeQXVyNDg4MjkzNDk@._V1_

ESTETİK YORUMU

Güzel oyuncu açıklamasında "Estetik ameliyat olduktan sonra filtre kullanmak da normal değil. O kadar parayı neden verdin ve neden acı çektin o zaman?" dedi.

ss

Arzu Yanardağ konuşmasının devamında "Küçük dokunuşlar diyorlar, kadın yüzüne gerdirmiş küçük dokunuşlar... Normal değil... Kadın gelmiş 50 yaşına normal değil" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Destan alay konusu oldu! Görenler 'bu kim?' diye sorduEbru Destan alay konusu oldu! Görenler 'bu kim?' diye sordu
Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!
Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Arzu Yanardağ Oyuncu altın ve dolar son dakika altın yaşında dolar1 söyledi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.