MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu ile anılıyordu... Zeynep Bastık kasığına kadar açtı! Seda Sayan'dan kalp yağdı

Uraz Kaygılaroğlu ile anılıyordu... Zeynep Bastık kasığına kadar açtı! Seda Sayan'dan kalp yağdı

10.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasındaki yakınlık aşk dedikodularına yol açmıştı. İddialara dair konuşmayan genç şarkıcı siyah elbisesiyle dikkat çekti. Bastık'ın kasığına kadar olan yırtmacını gören Seda Sayan şarkıcıya emoji yağdırdı.

Uraz Kaygılaroğlu ile anılıyordu... Zeynep Bastık kasığına kadar açtı! Seda Sayan'dan kalp yağdı

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz hafta bir eğlencede sarmaş dolaş dans etmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi. İkili konuya dair açıklama yapmadı. Aşk iddialarıyla gündemde olan Bastık şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüzüne lazer tutulduğu için sahneyi terk eden Zeynep Bastık ik parçadan oluşan siyah bir elbise giydi.

1

ZEYNEP BASTIK'TAN İDDİALI SEÇİM

Göğüs kısmı minicik olan elbisenin kasığına kadar da yırtmacı vardı. Son dönemde iç çamaşırları pozlarını da paylaşan Zeynep Bastık'ın tarzına Seda Sayan'dan kalp emojileri yağdı.

İlginizi Çekebilir

Konseri terk edip sitem etti! "Aklım almıyor"

Konseri terk edip sitem etti! "Aklım almıyor"

 Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılarıoğlu'nun yakınlaştığı görüntüler gündem oldu!

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılarıoğlu'nun yakınlaştığı görüntüler gündem oldu!

Friends'in Rachel'i açıldıkça açıldı! Sütyen yerine...

Friends'in Rachel'i açıldıkça açıldı! Sütyen yerine...

Ancak Bastık'ın hayranlarının bir kısmı bu tarza "Hiç giymeseydin" yorumlarında bulundu.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'
72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'
Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldiRus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık

En Çok Okunan Haberler

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.