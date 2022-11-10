Uraz Kaygılaroğlu ile anılıyordu... Zeynep Bastık kasığına kadar açtı! Seda Sayan'dan kalp yağdı

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz hafta bir eğlencede sarmaş dolaş dans etmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi. İkili konuya dair açıklama yapmadı. Aşk iddialarıyla gündemde olan Bastık şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüzüne lazer tutulduğu için sahneyi terk eden Zeynep Bastık ik parçadan oluşan siyah bir elbise giydi.

ZEYNEP BASTIK'TAN İDDİALI SEÇİM

Göğüs kısmı minicik olan elbisenin kasığına kadar da yırtmacı vardı. Son dönemde iç çamaşırları pozlarını da paylaşan Zeynep Bastık'ın tarzına Seda Sayan'dan kalp emojileri yağdı.

Ancak Bastık'ın hayranlarının bir kısmı bu tarza "Hiç giymeseydin" yorumlarında bulundu.



