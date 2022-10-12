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Uraz Kaygılaroğlu siyah ojesiyle tartışma yarattı! Beğenen de var eleştiren de...

12.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapan Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Asansörde selfie paylaşan Kaygılaroğlu'nun siyah oje sürmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Uraz Kaygılaroğlu siyah ojesiyle tartışma yarattı! Beğenen de var eleştiren de...

Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde İskoç eteği giymesiyle adından söz ettirmişti.

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Yoğun bir iş temposu olan oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

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Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirken, bir çoğu da 'istediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış' yorumunda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun oje sürmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Beğendim! Kendisine yakışmış
Hiç beğenmedim!

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Pınar medya
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