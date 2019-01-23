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Üreticisinden püf noktalar: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

Market ya da raflarda yerini alan zeytinyağlarını mutfağınıza sokmamak için bu bilgilere ihtiyacınız var. İşte uzmanından tüyolar!

Üreticisinden püf noktalar: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

20 TL'den aşağı olan zeytinyağlarından uzak durun. Zeytinyağının maliyeti son zamanlarda oldukça arttı. Ucuza satılan zeytinyağları ise bir önceki hasattan olabilir ya da gerçek bir zeytinyağı değildir. Raflarda ucuza dizilen zeytinyağlarına yanaşmayın!

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Gerçek zeytinyağı tamamen donar. Donmuş zeytinyağı ısı gördüğünde ise yavaş yavaş erimeye başlar. Aldığınız zeytinyağını test edin. Eğer donmuyorsa, ne yazık ki gerçek değildir.

Eğer zeytinyağından şüphelendiyseniz bu kimyasal yöntemi deneyebilirsiniz: Bir çay bardağının yarısına zeytinyağı yarısına da tuz ruhu katın. Ardından çay kaşığı ile hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayın. Eğer bardaktaki karışımın rengi pembe-kırmızı arası bir renge dönüşürse zeytinyağı sahtedir.

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Bilmediğiniz üreticilerden zeytinyağı almamanız daha doğru değildir. Güvendiğiniz ve bildiğiniz markalardan alışveriş yapmaya özen gösterin.

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Zeytinyağı kokusuz değildir. Kokladığınız zaman zeytin meyvesi kokusu almalısınız. Tattığınızda ise genzinizde asidik bir yanma hissetmelisiniz. Asit oranı düşük olan yağlarda yanma hissi azdır.

Kaynak: Ercan Dalkılıç

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