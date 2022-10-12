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Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

12.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz şubat ayında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile nikah masasına oturan ünlü sunucu Mehtap Özkan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Mehtap Özkan'ın Instagram paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

TV100'de sunuculuk yapan 32 yaşındaki Mehtap Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile evlenerek, dikkatleri üzerine toplamıştı. Eşi Gürsel Tekin ile aralarında 26 yaş bulunan Mehtap Özkan, yalnızca yaptığı evlilikle değil, güzelliğiyle de magazin basınının ilgisini çekiyor.

Temmuz ayında Çırağan Sarayı'nda siyasetçi Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan hafta sonu TV100'de sunduğu bültenlerle izleyici karşısına çıkıyor.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! ''Cennette bir huri''

1990 yılında Ankara'da doğan Mehtap Özkan, Başkent Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Kanal B'de stajyerlik yapan Özkan, 2014 yılında TV8'de görev aldı. Bir süre radyoculuk yapan Mehtap Özkan, sonrasında Beyaz TV'ye geçti.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Halk TV'de de çalışan güzel sunucu, 2019 yılında Habertürk'te izleyici karşısına çıktı.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Oyunculuğa ilgi duyan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Şimdilerde Gürsel Tekin ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren Mehtap Özkan, sosyal medyada epey aktif.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Instagram'da 100 bin takipçisi bulunan Özkan, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Mehtap Özkan'ın pozlarına, çok sayıda beğeni geliyor.

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

İŞTE MEHTAP ÖZKAN'IN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI...

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Tekin güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı


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