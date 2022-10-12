Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı! O da ünlü çıktı

TV100'de sunuculuk yapan 32 yaşındaki Mehtap Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile evlenerek, dikkatleri üzerine toplamıştı. Eşi Gürsel Tekin ile aralarında 26 yaş bulunan Mehtap Özkan, yalnızca yaptığı evlilikle değil, güzelliğiyle de magazin basınının ilgisini çekiyor.

Temmuz ayında Çırağan Sarayı'nda siyasetçi Gürsel Tekin ile evlenen Mehtap Özkan hafta sonu TV100'de sunduğu bültenlerle izleyici karşısına çıkıyor.

1990 yılında Ankara'da doğan Mehtap Özkan, Başkent Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.

Kanal B'de stajyerlik yapan Özkan, 2014 yılında TV8'de görev aldı. Bir süre radyoculuk yapan Mehtap Özkan, sonrasında Beyaz TV'ye geçti.

Halk TV'de de çalışan güzel sunucu, 2019 yılında Habertürk'te izleyici karşısına çıktı.

Oyunculuğa ilgi duyan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Şimdilerde Gürsel Tekin ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren Mehtap Özkan, sosyal medyada epey aktif.

Instagram'da 100 bin takipçisi bulunan Özkan, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Mehtap Özkan'ın pozlarına, çok sayıda beğeni geliyor.

İŞTE MEHTAP ÖZKAN'IN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI...



